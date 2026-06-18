Homem é preso após descumprir medida protetiva e agredir ex-mulher no Sul do ES

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso na quarta-feira
(17) suspeito de descumprir uma medida protetiva, invadir a casa da ex-companheira
e agredi-la na frente dos filhos dela em Presidente Kennedy, Litoral Sul do
Espírito Santo. O suspeito, segundo a Polícia Civil, foi localizado no
município de São Francisco de Itabapoana, no Rio de Janeiro.
O homem foi preso por meio de um mandado de prisão
preventiva. De acordo com o delegado de Presidente Kennedy, Daniel de Araújo, a
vítima procurou delegacia, denunciou agressões e obteve da justiça uma medida
protetiva de urgência proibindo o suspeito de manter contato ou de se aproximar
dela.
Segundo o delegado, mesmo sabendo da proibição, o homem invadiu a residência da vítima e a agrediu na presença dos filhos, de 6 e 10 anos. Após o cumprimento do mandado de prisão, o suspeito foi
encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Marataízes.