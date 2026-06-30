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Confusão

Vigilante é detido após agredir mulher em estacionamento de Vitória

Segundo a Guarda, a confusão começou quando a mulher estacionou o carro no estacionamento de uma clínica odontológica desativada

Publicado em 30 de Junho de 2026 às 17:31

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

30 jun 2026 às 17:31

Um vigilante de 59 anos foi detido pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Vitória na segunda-feira (29), suspeito de agredir uma mulher de 34 anos com uma barra de ferro após uma discussão em um estacionamento na Enseada do Suá.


Segundo o inspetor Alberti, da GCM, a confusão começou quando a mulher estacionou o carro no estacionamento de uma clínica odontológica desativada. O vigilante a repreendeu, alegando que o espaço era particular, embora, conforme a Guarda, não houvesse qualquer sinalização indicando restrição de acesso. 


A mulher contou que retiraria o veículo, mas, antes disso, o vigilante pegou uma barra de ferro, tentou arranhar o carro e a agrediu. Ainda de acordo com o inspetor, a mulher apresentava lesões na barriga e na perna. A barra de ferro foi apreendida e o suspeito encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. 


Segundo a Polícia Civil, ele assinou um termo circunstanciado por lesão corporal e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer à Justiça. O vigilante também possui antecedentes por ameaça e lesão corporal.

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