Vigilante é detido após agredir mulher em estacionamento de Vitória

Um vigilante de 59 anos foi detido pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Vitória na segunda-feira (29), suspeito de agredir uma mulher de 34 anos com uma barra de ferro após uma discussão em um estacionamento na Enseada do Suá.





Segundo o inspetor Alberti, da GCM, a confusão começou quando a mulher estacionou o carro no estacionamento de uma clínica odontológica desativada. O vigilante a repreendeu, alegando que o espaço era particular, embora, conforme a Guarda, não houvesse qualquer sinalização indicando restrição de acesso.





A mulher contou que retiraria o veículo, mas, antes disso, o vigilante pegou uma barra de ferro, tentou arranhar o carro e a agrediu. Ainda de acordo com o inspetor, a mulher apresentava lesões na barriga e na perna. A barra de ferro foi apreendida e o suspeito encaminhado à Delegacia Regional de Vitória.





Segundo a Polícia Civil, ele assinou um termo circunstanciado por lesão corporal e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer à Justiça. O vigilante também possui antecedentes por ameaça e lesão corporal.