Justiça solta mãe de bebê que foi encontrada sozinha na rua em Vila Velha

A Justiça concedeu liberdade provisória para a mãe da bebê que engatinhou sozinha por cerca de 130 metros em uma avenida do bairro Barramares, em Vila Velha. A mulher, de 34 anos, foi presa na última quinta-feira (25), mesmo dia em que a filha foi encontrada na via por um motoboy. Um dia depois, segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), ela recebeu um alvará de soltura.
Conforme o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), detalhes da decisão não serão compartilhados, pois o processo segue em segredo de Justiça.
Segundo a Polícia Militar, a prisão ocorreu após a mãe acionar a corporação para registrar o desaparecimento da menina, por volta das 5h30 da manhã de quinta. Aos militares, ela contou que havia saído para uma festa e deixado a filha aos cuidados do outro filho, um adolescente de 15 anos.
Diante dos fatos, a mulher, de 34 anos, foi conduzida à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuada em flagrante por abandono de incapaz e encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica.
E o pai?
A reportagem procurou o Conselho Tutelar em busca de informações sobre o pai da criança, mas o órgão informou que não dispõe dos dados. A Polícia Civil também foi acionada, porém não respondeu ao questionamento.
Vídeo registrou o socorro
Imagens de câmeras de segurança (veja acima) registraram a bebê engatinhando pela calçada por volta da 1h da manhã. No vídeo, a menina aparece sozinha, apenas de fralda, sem nenhum adulto por perto.
Momentos depois, um motoboy que passava pela rua para e a bebê, ao lado de um cachorro, engatinha até a moto.
Um casal de moradores contou que ouviu os gritos de um motoboy pedindo ajuda. Segundo eles, o motociclista relatou que, inicialmente, pensou que o vulto atravessando a rua fosse um animal.
"Ele falou que, quando vinha de moto, viu um vulto atravessando a rua e achou que fosse um cachorrinho. Quando chegou perto, viu que era uma criança. Ela olhou para ele e começou a chorar. Foi quando ele parou a moto", contou um morador, que preferiu não se identificar.
O motoboy decidiu permanecer no local até conseguir ajuda. Ele disse aos moradores que não podia ligar a moto e deixar a criança no local. "Eu sou um ser humano'", disse o motoboy aos moradores.
'Ela estava gelada'
Uma moradora, que foi uma das primeiras pessoas a acolher a bebê, contou que só percebeu que se tratava de uma criança quando chegou bem perto.
"Não dava para imaginar que era uma criança. Quando cheguei mais perto, peguei ela no colo. Estava gelada, fria, só de fralda. Peguei uma roupa da minha filha, uma meia, uma blusa, uma coberta para aquecê-la", contou.
Enquanto os moradores acolhiam a bebê, uma equipe da Polícia Militar fazia patrulhamento pelo bairro, passou em frente ao local e a menina foi entregue ao Conselho Tutelar.