Justiça solta mãe de bebê que foi encontrada sozinha na rua em Vila Velha

A Justiça concedeu liberdade provisória para a mãe da bebê que engatinhou sozinha por cerca de 130 metros em uma avenida do bairro Barramares, em Vila Velha. A mulher, de 34 anos, foi presa na última quinta-feira (25), mesmo dia em que a filha foi encontrada na via por um motoboy. Um dia depois, segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), ela recebeu um alvará de soltura.





Conforme o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), detalhes da decisão não serão compartilhados, pois o processo segue em segredo de Justiça.





Segundo a Polícia Militar, a prisão ocorreu após a mãe acionar a corporação para registrar o desaparecimento da menina, por volta das 5h30 da manhã de quinta. Aos militares, ela contou que havia saído para uma festa e deixado a filha aos cuidados do outro filho, um adolescente de 15 anos.





Diante dos fatos, a mulher, de 34 anos, foi conduzida à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuada em flagrante por abandono de incapaz e encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica.