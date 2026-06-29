'Estava gelada. É revoltante'', diz conselheira sobre bebê achada sozinha em rua no ES

Uma moradora, que foi uma das primeiras pessoas a acolher a bebê, contou que só percebeu que se tratava de uma criança quando chegou bem perto.





"Não dava para imaginar que era uma criança. Quando cheguei mais perto, peguei ela no colo. Estava gelada, fria, só de fralda. Peguei uma roupa da minha filha, uma meia, uma blusa, uma coberta para aquecê-la", contou.



