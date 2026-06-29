ES tem mais de 5.530 vagas de emprego nesta segunda-feira (29)

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 5.539 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (29). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.
As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.
Confira as vagas
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar o processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
Vagas: 1.007, sendo 171 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, vendedor, analista de faturamento, assistente comercial, conferente, porteiro, pedreiro, ajudante de carga e descarga, balconista de açougue, entre outros postos. Veja as vagas.
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h
Vagas: 287. Há oportunidades para ajudante de motorista, alimentador de produção, coletor de resíduos hospitalares, pedreiro, repositor de mercadoria, vendedor de consórcio, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.
Vagas: 895. Há oportunidades para ajudante de saneamento, atendente de telemarketing, caldeireiro montador, chapista de lanchonete, entrevistador de campo, faxineiro, garçom, montador de estruturas metálicas, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
Vagas: 1.580. Há oportunidades para açougueiro, agente funerário, ajudante de cozinha, atendente comercial em agência postal, auxiliar de saúde bucal, caldeireiro montador, encarregado de construção civil, farmacêutico, gerente de armazém, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
Vagas: 320. Há oportunidades para assistente de logística de transporte, auxiliar de topógrafo, copeiro de hospital, eletricista de instalação de veículos automotores, lavador de pratos, operador de guindaste de caixa, técnico de edificações, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas.
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
Vagas: 59. Há oportunidades para padeiro, doméstica, auxiliar de mecânico de autos, cuidador de idosos, motorista intermunicipal, ajudante de estruturas metálicas, serralheiro de alumínio, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Rua Costa Pereira, 90, Centro.
Vagas: 339. Há oportunidades para acabador de granito, analista contábil, auxiliar administrativo, churrasqueiro, copeiro hospitalar, cortador de pedras, forneiro de padaria, lavador de chassi, mecânico industrial de equipamentos, entre outros postos. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel, nº 1489, Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.
Vagas: 82. Há oportunidades para acabador de pedras, ajudante de ensacador a máquina, atendente de padaria, fiscal de prevenção de perdas, motorista entregador, operador de moenda de açúcar, técnico analista de qualidade, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua José Coutinho da Rocha, nº 140, bairro Vila Rica, das 8 às 17 horas.
Vagas: 199. Há oportunidades para ajudante de limpeza industrial, atendente de padaria, carpinteiro naval, eletricista, operador de roçadeira, professor de musculação, vigilante, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.
Vagas: 177. Há oportunidades para ajudante de serralheiro, auxiliar de obra, caldeireiro, encarregado de obras, operador de depósito, pedreiro, pintor de obras, vendedor interno, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Avenida José Tozzi, nº2616, Bairro Boa Vista.
Vagas: 357. Há oportunidades para auxiliar de depósito, assistente administrativo, assistente financeiro, ajudante geral, assistente de departamento pessoal, ceramista, empregada doméstica, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Como se candidatar: os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.
Vagas: 68. Há oportunidades para auxiliar de cozinha, camareira de hotel, auxiliar de serviços de alimentação, coletor de resinas, ajudante de pátio, garçom, operador de caixa, operador de ponte rolante, retocador convencional, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE COLATINA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.
Vagas: 111. Há oportunidades para ajudante de obras, armador de estrutura de concreto, atendente de balcão, carpinteiro, instalador de equipamentos de comunicação, operador de ponte rolante, pedreiro, polidor de granito, vendedor interno, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE NOVA VENÉCIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.
Vagas: 197. Há oportunidades para ajudante de motorista, ajudante geral, atendente de balcão de café, acabador de pedras, enfermeiro socorrista, motorista de ambulância, técnico de apoio de informática, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
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