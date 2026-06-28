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230 editais

Guarapari, IBGE e Polícia Militar: 39 mil vagas em concursos e seleções

Há postos para policial militar, guarda municipal, professor, agente comunitário de saúde, contador, psicólogo, entre outas oportunidades

Publicado em 28 de Junho de 2026 às 16:09

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 jun 2026 às 16:09
Polícia Militar tem 1.008 vagas em concurso público
Polícia Militar tem 1.008 vagas em concurso público PMES/ Divulgação

Pelo menos 230 concursos públicos e processos seletivos estão com mais de 39 mil vagas efetivas e temporárias abertas em todo o país. Os postos estão disponíveis em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das chances iniciais, também há formação de cadastro de reserva. Os salários podem chegar a R$ 39 mil.


As vagas são para selecionar servidores em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, órgãos do Judiciário, polícias militares, entre outros.


As inscrições para o processo seletivo simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) terminam na próxima quarta-feira (1º). São 8.238 vagas para profissionais em todo o país, das quais 137 são para o Espírito Santo. As chances são para quem tem o ensino médio e a remuneração pode chegar a R$ 4 mil mensais.

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) está com inscrições abertas até o dia 8 de julho. A oferta é de 1.008 vagas, sendo mil postos para soldados combatentes e oito para soldados músicos. Os candidatos precisam ter o ensino médio e idade entre 18 e 28 anos. A remuneração inicial é de R$ 5.713, além do auxílio-alimentação no valor de R$ 800.


A Secretaria da Mulher do Espírito Santo lançou edital para a contratação temporária de profissionais de nível superior nas áreas de Psicologia e Serviço Social. O atendimento aos interessados será feito até o dia 4 de julho.


A Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania de Guarapari vai abrir seleção para contratar 24 profissionais temporários. A remuneração varia de R$ 1.621,00 a R$ 3.067,13. As inscrições poderão ser feitas nos dias 6 e 7 de julho.

A Prefeitura de Itarana, na Região Centro-Serrana do Estado, lançou edital com 43 vagas para cargos de nível superior. Os salários chegam a R$ 3.205. Os candidatos podem se inscrever até o dia 6 de agosto.


A Prefeitura de Governador Lindenberg, na Região Noroeste do Espírito Santo, lançou dois editais de concurso público para a contratação de profissionais nas áreas da saúde e da educação. Ao todo, são 61 vagas, com salários que podem chegar a R$ 3,2 mil mensais. Os interessados poderão se inscrever de terça-feira (30) a 21 de julho de 2026.

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