Guarapari, IBGE e Polícia Militar: 39 mil vagas em concursos e seleções

Pelo menos 230 concursos públicos e processos seletivos estão com mais de 39 mil vagas efetivas e temporárias abertas em todo o país. Os postos estão disponíveis em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das chances iniciais, também há formação de cadastro de reserva. Os salários podem chegar a R$ 39 mil.





As vagas são para selecionar servidores em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, órgãos do Judiciário, polícias militares, entre outros.





As inscrições para o processo seletivo simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) terminam na próxima quarta-feira (1º). São 8.238 vagas para profissionais em todo o país, das quais 137 são para o Espírito Santo. As chances são para quem tem o ensino médio e a remuneração pode chegar a R$ 4 mil mensais.