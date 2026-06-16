Com salários de até R$ 3,2 mil, Prefeitura de Governador Lindenberg abre concurso

A Prefeitura de Governador Lindenberg, município que fica na região Noroeste do Espírito Santo, lançou dois editais de concurso público para a contratação de profissionais nas áreas da saúde e educação. Ao todo, são 61 vagas, com salários que podem chegar a R$ 3,2 mil mensais.
O edital nº 001/2026 prevê a contratação de 45 professores e nove pedagogos, além da formação de cadastro de reserva. Os candidatos precisam ter formação de nível superior. A jornada de trabalho é de 25 horas semanais, e o salário é de R$ 3.210,34.
Já o documento nº 002/2026 visa preencher sete postos, sendo um para agente de combate às endemias e seis para agente comunitário de saúde. Para se candidatar, é necessário ter o nível médio completo. Os agentes comunitários também terão que morar na região da comunidade em que pretendem atuar. Os contratados vão trabalhar 40 horas por semana e receber R$ 3.242,00.
Os interessados poderão se inscrever de 30 de junho a 21 de julho de 2026, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), empresa responsável pelos certames.
A taxa de participação é de R$ 80,00 para os profissionais da educação e de R$ 60,00 para os da saúde.
Os candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea podem pedir isenção do valor. A solicitação deve ser feita nos dias 30 de junho e 1º de julho, no site da inscrição.
A seleção dos professores contará com prova objetiva, exame prático e avaliação de títulos. Quem for se candidatar aos cargos de agente de combate às endemias e agente comunitário de saúde passará por prova objetiva e de títulos. Os testes estão previstos para o dia 23 de agosto.
Os concursos terão validade de dois anos, a contar da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogados, uma única vez, por igual período.
Confira a distribuição das vagas
EDUCAÇÃO
Professor MAPA I - Educação Infantil e Ensino Fundamental (34)
Professor MAPB I – Arte (5)
Professor MAPB I – Ed. Física (6)
Professor MAPB I – Inglês (cadastro)
Professor P - Pedagogo MAPP I (9)
SAÚDE
Agente de combate das endemias (1)
Agente comunitário de saúde (6)
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