Com salários de até R$ 3,2 mil, Prefeitura de Governador Lindenberg abre concurso

A Prefeitura de Governador Lindenberg, município que fica na região Noroeste do Espírito Santo, lançou dois editais de concurso público para a contratação de profissionais nas áreas da saúde e educação. Ao todo, são 61 vagas, com salários que podem chegar a R$ 3,2 mil mensais.





O edital nº 001/2026 prevê a contratação de 45 professores e nove pedagogos, além da formação de cadastro de reserva. Os candidatos precisam ter formação de nível superior. A jornada de trabalho é de 25 horas semanais, e o salário é de R$ 3.210,34.





Já o documento nº 002/2026 visa preencher sete postos, sendo um para agente de combate às endemias e seis para agente comunitário de saúde. Para se candidatar, é necessário ter o nível médio completo. Os agentes comunitários também terão que morar na região da comunidade em que pretendem atuar. Os contratados vão trabalhar 40 horas por semana e receber R$ 3.242,00.