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61 vagas

Com salários de até R$ 3,2 mil, Prefeitura de Governador Lindenberg abre concurso

Postos são para cargos de professor, pedagogo, agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias

Publicado em 16 de Junho de 2026 às 11:13

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 jun 2026 às 11:13
Governador Lindenberg, no Noroeste do ES
Governador Lindenberg, no Noroeste do ES Reprodução

A Prefeitura de Governador Lindenberg, município que fica na região Noroeste do Espírito Santo, lançou dois editais de concurso público para a contratação de profissionais nas áreas da saúde e educação. Ao todo, são 61 vagas, com salários que podem chegar a R$ 3,2 mil mensais.


O edital nº 001/2026 prevê a contratação de 45 professores e nove pedagogos, além da formação de cadastro de reserva. Os candidatos precisam ter formação de nível superior. A jornada de trabalho é de 25 horas semanais, e o salário é de R$ 3.210,34.


Já o documento nº 002/2026 visa preencher sete postos, sendo um para agente de combate às endemias e seis para agente comunitário de saúde. Para se candidatar, é necessário ter o nível médio completo. Os agentes comunitários também terão que morar na região da comunidade em que pretendem atuar. Os contratados vão trabalhar 40 horas por semana e receber R$ 3.242,00.

Os interessados poderão se inscrever de 30 de junho a 21 de julho de 2026, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), empresa responsável pelos certames.


A taxa de participação é de R$ 80,00 para os profissionais da educação e de R$ 60,00 para os da saúde.


Os candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea podem pedir isenção do valor. A solicitação deve ser feita nos dias 30 de junho e 1º de julho, no site da inscrição.

A seleção dos professores contará com prova objetiva, exame prático e avaliação de títulos. Quem for se candidatar aos cargos de agente de combate às endemias e agente comunitário de saúde passará por prova objetiva e de títulos. Os testes estão previstos para o dia 23 de agosto.


Os concursos terão validade de dois anos, a contar da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogados, uma única vez, por igual período.

Confira a distribuição das vagas

  • EDUCAÇÃO

  • Professor MAPA I - Educação Infantil e Ensino Fundamental (34)

  • Professor MAPB I – Arte (5)

  • Professor MAPB I – Ed. Física (6)

  • Professor MAPB I – Inglês (cadastro)

  • Professor P - Pedagogo MAPP I (9)

  • SAÚDE

  • Agente de combate das endemias (1)

  • Agente comunitário de saúde (6)

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