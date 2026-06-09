Concurso PMES: com provas em setembro, especialistas dão dicas para garantir aprovação

As provas do concurso público da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) serão aplicadas no dia 27 de setembro, com prova objetiva e redação. Com um pouco mais de dois meses para os exames, os candidatos devem começar os estudos o quanto antes para garantir a aprovação e ir para a próxima fase.





O certame da corporação vai preencher 1.008 vagas, sendo 1.000 para soldado combatente e 8 para soldado músico. Os candidatos precisam ter o ensino médio e idade entre 18 e 28 anos. O salário é de R$ 5.713,99, mais auxílio-alimentação de R$ 800. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de agosto.





A parte objetiva contará com 80 questões e, segundo a diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner, um ponto decisivo é que não há muitas disciplinas. Serão cobradas Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Matemático, Geografia e História, cada uma com 20 questões.