Pastor João Messa morre após infarto em igreja de Sooretama

Aos 74 anos, o pastor e produtor rural João Messa dos Santos, também conhecido como João Celso, teve um infarto dentro da igreja e morreu na manhã deste domingo (12), em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. De acordo com familiares, ele estava ajoelhado em oração, momentos antes do início do culto e, ao se levantar, passou mal e caiu. O pastor não resistiu.





Além de liderar a Assembleia de Deus Cadeeso de Sooretama, João Messa era também reconhecido como um dos maiores produtores rurais do município e integrava uma das famílias mais tradicionais da cidade.





Em nota de pesar, a Prefeitura de Sooretama destacou a trajetória do pastor e produtor rural, lembrando que ele era pai da secretária municipal de Saúde, Izabel dos Santos, da secretária municipal de Educação, Raquel dos Santos, e da vereadora Ana Tatinha. A administração municipal, que decretou luto de três dias pela morte do líder religioso, afirmou que João Messa deixa um legado marcado pela fé, humildade, trabalho e dedicação à família e à comunidade.





A Assembleia de Deus Cadeeso de Sooretama também lamentou a morte do pastor. Em nota, a igreja ressaltou sua dedicação ao evangelho, o cuidado com a congregação e o compromisso em servir a Deus e ao próximo, afirmando que sua vida inspirou e edificou inúmeras pessoas.





Segundo informações divulgadas pela igreja, o culto fúnebre será realizado às 10h desta segunda-feira (13), na Assembleia de Deus Cadeeso de Sooretama, localizada na Rua Joaquim Marques, 307, no Centro do município. O sepultamento está previsto para as 12h.