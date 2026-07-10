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Obituário

07/01/1960
08/07/2026
Cicloativista Fernando Braga morre aos 66 anos em Vila Velha
Segundo a família, ele teve uma parada cardiorrespiratória enquanto caminhava pelo calçadão, na última quarta-feira (8)

Júlia Afonso

Repórter

Publicado em 10 de Julho de 2026 às 10:59

Publicado em

10 jul 2026 às 10:59

O cicloativista Fernando Hélio Braga Pio Pereira, aos 66 anos, morreu na última quarta-feira (8) após sofrer uma parada cardiorrespiratória enquanto caminhava no calçadão de Vila Velha. Ele seguia para a casa da filha, na Praia da Costa, quando a fatalidade ocorrreu. A informação foi confirmada pela família. 


“Ele se sentiu mal, sentou no banco e teve uma parada cardiorrespiratória. Tinha um médico caminhando na hora e ele fez de tudo para salvá-lo, acionou o Samu, mas meu pai já estava sem pulso. Nós recebemos a ligação da Guarda Municipal. Era um cara saudável, ativo. Estamos dilacerados com a partida repentina dele”, revelou a filha de Fernando, Kamile Allemand. 


Fernando era professor, funcionário público, cicloativista e membro da União de Ciclistas do Brasil (UCB). Ele já participou de entrevistas em A Gazeta em diversas ocasiões falando sobre a mobilidade no Espírito Santo


Nas redes sociais, muita gente lamentou a perda. “Ainda não consigo acreditar que você se foi. É uma perda que dói lá no fundo da alma”, comentou uma internauta. “Privilégio conviver com tanta generosidade. Me ensinou muito! Só agradeço”, escreveu outra.


O sepultamento ocorreu na quinta-feira (9), no Cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha. 

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