Cicloativista Fernando Braga morre aos 66 anos em Vila Velha

O cicloativista Fernando Hélio Braga Pio Pereira, aos 66 anos, morreu na última quarta-feira (8) após sofrer uma parada cardiorrespiratória enquanto caminhava no calçadão de Vila Velha. Ele seguia para a casa da filha, na Praia da Costa, quando a fatalidade ocorrreu. A informação foi confirmada pela família.





“Ele se sentiu mal, sentou no banco e teve uma parada cardiorrespiratória. Tinha um médico caminhando na hora e ele fez de tudo para salvá-lo, acionou o Samu, mas meu pai já estava sem pulso. Nós recebemos a ligação da Guarda Municipal. Era um cara saudável, ativo. Estamos dilacerados com a partida repentina dele”, revelou a filha de Fernando, Kamile Allemand.





Fernando era professor, funcionário público, cicloativista e membro da União de Ciclistas do Brasil (UCB). Ele já participou de entrevistas em A Gazeta em diversas ocasiões falando sobre a mobilidade no Espírito Santo.





Nas redes sociais, muita gente lamentou a perda. “Ainda não consigo acreditar que você se foi. É uma perda que dói lá no fundo da alma”, comentou uma internauta. “Privilégio conviver com tanta generosidade. Me ensinou muito! Só agradeço”, escreveu outra.





O sepultamento ocorreu na quinta-feira (9), no Cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha.