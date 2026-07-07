Morre, aos 74 anos, Tereza Côgo Lodi, reconhecida pela atuação em causas sociais no ES

É com o coração partido que a família comunica o falecimento de Terezinha Maria Côgo Lodi (11/10/1951 - 07/07/2026), aos 74 anos, nesta terça-feira (7). Ela era esposa do ex-deputado estadual Claudio Vereza e sogra do ex-prefeito de Vitória, Luciano Rezende.





Tereza, como era conhecida, foi uma presença constante e iluminada, atuando nos movimentos sociais, na luta pela justiça e semeando amor, a alegria e o acolhimento. Sempre ativa e colaborativa, ela presenteava a todos diariamente com o seu brilho, a sua leveza e o amor incondicional que espalhava por onde passava.





Ela teve um papel importante na região da Barra do Jucu, em Vila Velha, onde morava e era reconhecida por sua dedicação à preservação cultural e ambiental, sendo participante ativa de movimentos comunitários e demais iniciativas de valorização local.





Internada para um procedimento cirúrgico contra o câncer, Tereza não resistiu às complicações da doença. Além do marido, ela deixa cinco filhos e netos.





​Sua falta será imensamente sentida, mas seu legado de bondade e união ficará para sempre gravado nos corações dos familiares e amigos.





A cerimônia de despedida será realizada na quarta-feira (8), a partir das 9h, no Cemitério Parque da Paz, no bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha.