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Brasil

Enem 2026: estudar nas férias é realmente necessário? Veja como encontrar equilíbrio

Pedagoga explica por que o descanso também faz parte da preparação e orienta como aproveitar o recesso sem prejudicar os estudos

Publicado em 07 de Julho de 2026 às 18:15

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

07 jul 2026 às 18:15
O ideal é encontrar equilíbrio entre descanso, revisão de conteúdo e momentos de lazer (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)
O ideal é encontrar equilíbrio entre descanso, revisão de conteúdo e momentos de lazer Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Com a aproximação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, muitos estudantes aproveitam o período de férias escolares para intensificar a rotina de estudos. No entanto, uma dúvida comum entre os candidatos é se vale a pena dedicar todo o recesso à preparação para a prova ou reservar momentos para descansar.
Segundo Michele Cristina Branco Santos, coordenadora do curso de Pedagogia da Faculdade Anhanguera, o ideal é encontrar um equilíbrio entre a revisão dos conteúdos e os momentos de lazer. “Descansar não significa deixar de lado os objetivos. As pausas são importantes para recuperar as energias, reduzir o estresse e melhorar a capacidade de aprendizagem”, explica.

Encontre o seu limite e não se culpe por descansar

Alguns estudantes se beneficiam de uma pausa mais prolongada, enquanto outros preferem manter uma rotina leve de revisões. De acordo com a professora Michele Cristina Branco Santos, não existe uma regra única. O importante é respeitar os limites individuais e evitar a culpa por descansar.
No entanto, descansar pode melhorar o desempenho nos estudos. O sono adequado, os momentos de lazer e a prática de atividades físicas contribuem para a memória, a concentração e a disposição. Além disso, pausas ajudam a reduzir o risco de esgotamento físico e emocional.

Aproveite as férias para consolidar conhecimentos

As férias podem ser mais adequadas para revisar matérias já estudadas, organizar anotações e identificar pontos que precisam de reforço. “Não é necessário transformar o recesso em uma extensão da rotina escolar. O estudante pode aproveitar esse período para consolidar conhecimentos e se preparar para a reta final do ano”, orienta Michele Cristina Branco Santos.
Segundo ela, a melhor estratégia é adotar uma rotina flexível, sem metas excessivas. Algumas horas dedicadas à revisão dos conteúdos, combinadas com atividades prazerosas e tempo com a família e os amigos, costumam ser suficientes para manter o ritmo sem renunciar ao bem-estar.
Algumas horas de revisão, aliadas a momentos de lazer e convivência, ajudam a manter o ritmo de estudo sem abrir mão do bem-estar (Imagem: Halfpoint | Shutterstock)
Algumas horas de revisão, aliadas a momentos de lazer e convivência, ajudam a manter o ritmo de estudo sem abrir mão do bem-estar Crédito: Imagem: Halfpoint | Shutterstock

Equilíbrio é mais importante do que intensidade

Embora a proximidade do Enem aumente a pressão entre os candidatos, a professora reforça que as férias também desempenham um papel importante no processo de aprendizagem. Aproveitar o período para descansar e recarregar as energias pode ser tão importante quanto dedicar algumas horas à revisão dos conteúdos.
“Um plano equilibrado que combine leitura orientada, estudo focado e repouso garante melhor retenção do conteúdo e maior bem-estar emocional. Ler diariamente, seja textos didáticos, resumos, questões comentadas ou leituras complementares, estimula o raciocínio crítico e amplia o vocabulário, facilitando a compreensão das questões. Já o descanso adequado melhora a consolidação da memória e a capacidade de concentração, tornando mais produtivas as horas de estudo”, enfatiza Michele Cristina Branco Santos.

Como voltar à rotina sem dificuldades

Após as férias, planejar gradualmente a retomada dos estudos pode tornar a adaptação mais tranquila. “O estudante não precisa abrir mão das férias para ter um bom desempenho no Enem. Uma preparação eficiente é construída com constância e equilíbrio, e não com excesso de horas de estudo”, ressalta a coordenadora.
Por Priscila Dezidério

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