Prefeitura de Itarana abre concurso com mais de 40 vagas

A Prefeitura de Itarana, na Região Centro-Serrana do Espírito Santo, vai abrir concurso público para contratar 43 profissionais de nível superior. A jornada semanal varia entre 20 e 35 horas, com remuneração de R$ 3.094,19 a R$ 3.205,64.





As inscrições poderão ser feitas das 11hs de 26 de junho até as 23h59 do dia 6 de agosto de 2026, no site Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade). A taxa de inscrição é de R$ 90,00.





Podem pedir isenção do valor os candidatos inscritos no CadÚnico e membros de família de baixa renda. O prazo para solicitar o benefício será no período de 29 e 30 de junho.