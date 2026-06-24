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Região Centro-Serrana

Prefeitura de Itarana abre concurso com mais de 40 vagas

Inscrições poderão ser feitas a partir do dia 26 de junho; todos os postos são para profissionais de nível superior

Publicado em 24 de Junho de 2026 às 11:17

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

24 jun 2026 às 11:17
Vista da cidade de Itarana
Município de Itarana Prefeitura de Itarana

A Prefeitura de Itarana, na Região Centro-Serrana do Espírito Santo, vai abrir concurso público para contratar 43 profissionais de nível superior. A jornada semanal varia entre 20 e 35 horas, com remuneração de R$ 3.094,19 a R$ 3.205,64.


As inscrições poderão ser feitas das 11hs de 26 de junho até as 23h59 do dia 6 de agosto de 2026, no site Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade). A taxa de inscrição é de R$ 90,00. 


Podem pedir isenção do valor os candidatos inscritos no CadÚnico e membros de família de baixa renda. O prazo para solicitar o benefício será no período de 29 e 30 de junho.

O certame contará com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para o dia 30 de agosto de 2026, além de prova de títulos, de caráter classificatório.


Os aprovados serão contratados sob regime estatutário, com estágio probatório de três anos, conforme legislação do município.


A validade do concurso será de dois anos, a contar da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

Confira as vagas

  • Administrador (1)

  • Auditor público interno (1)

  • Contador (1)

  • Fiscal de tributos (1)

  • Farmacêutico-bioquímico (1)

  • Fonoaudiólogo (1)

  • Médico (2)

  • Veterinário (1)

  • Professor A - Educação Infantil - Creche e Pré-Escola (10)

  • Professor A - Séries Iniciais do Ensino Fundamental - 1º ao 5º ano (11)

  • Professor B - Educação Física - Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental (5)

  • Professor Pedagogo - Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental (8)

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