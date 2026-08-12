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Vendas de motocicletas têm o melhor desempenho de janeiro a julho

As motocicletas tiveram venda de 199.236 unidades em julho no Brasil e mais de 1,3 milhão de unidades desde o início do ano

Publicado em 12 de Agosto de 2026 às 11:30

Públicado em 

12 ago 2026 às 11:30
Agência Flashmotors

Colunista

Agência Flashmotors Agência Flashmotors
A Honda CG 160
linha CG da Honda continuou na liderança entre os modelos, com a CG 160 registrando 47.493 emplacamentos em julho Divulgação

*Por Edmundo Dantas


As motocicletas tiveram venda de 199.236 unidades em julho no Brasil, com avanço de 2,5% ante o mês anterior, esse foi o melhor desempenho da história para um mês de julho e também pra o acumulado dos sete primeiros meses do ano. De janeiro e julho foram 1.373.580 motocicletas, alta de 12,3% em relação ao mesmo período de 2025.


Entre as marcas, a Honda teve 127.399 emplacamentos em julho e 63,9% de participação de mercado, seguida da Yamaha (28.622 e 14,3%), da Shineray (11.476 e 5,76%), da Mottu (11.397 e 5,72%), da Bajaj (3.371 e 1,69%), da Avelloz (3.184 e 1,60%), da Royal Enfield (3.024 e 1,5%), da Haojue (2.273 e 1,1%), da BMW (1.247 e 0,63%) e da VMoto (1.198 e 0,60%).


A cinquentenária linha CG da Honda continuou na liderança entre os modelos, com a CG 160 registrando 47.493 emplacamentos em julho, à frente da Honda Biz (21.219 unidades), da Honda Pop 110 (19.254), da Honda NXR 160 (16.512) e da Mottu Sport 110 (11.397). 


O volume de produção também bateu recorde para o mesmo período: foram 190.794 unidades produzidas pelas fabricantes instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM), crescimento de 36% em relação a julho de 2025 e avanço de 45,8% na comparação com junho deste ano.

Universo premium britânico
Triumph Thruxton 400
As novas Tracker 400 e Thruxton 400 estrearam no mercado brasileiro em julho Divulgação

A Triumph Motorcycles Brasil celebra o encerramento do ano fiscal de 2026 (compreendido de julho de 2025 a junho de 2026) em um cenário positivo. Ao longo dos últimos 12 meses, a fabricante britânica consolidou sua presença no mercado brasileiro por meio da ampliação do portfólio de produtos, lançando 14 novas versões no período, além de fortalecer a rede de concessionárias. 


O período foi pautado pela chegada de novidades importantes ao lineup nacional. Entre os destaques, estão os lançamentos das novas Tiger 900 e Tiger 1200 nas variantes Desert Edition e Alpine Edition.


As novas Tracker 400 e Thruxton 400 estrearam no mercado brasileiro em julho, oferecendo mais opções para motociclistas que desejam ingressar no universo Triumph, que anunciou ainda um reposicionamento estratégico de preços na família 400: Speed 400 a R$ 29.990, Tracker 400 a R$ 30.990, Scrambler 400 X a R$ 31.990, Scrambler 400 XC a R$ 34.990 e Thruxton 400 a R$ 34.990. 

Marco com show de tecnologia
BMW Motorrad 150 mil motos produzidas em Manaus R 1300 GS Adventure Triple Black
A fábrica de Manaus da BMW celebrou a produção da moto de número 150 mil no Brasil Divulgação

A BMW Motorrad acaba de atingir um marco histórico que reforça a relevância do Brasil na estratégia global da marca. A fábrica de Manaus, única da BMW dedicada exclusivamente à produção de motocicletas fora da Alemanha, celebrou a produção da moto de número 150 mil no Brasil.


A motocicleta que simboliza o marco é uma R 1300 GS Adventure Triple Black, referência em tecnologia, segurança e dinamismo tanto no asfalto quanto em trilhas. A R 1300 GS Adventure redefiniu a engenharia de ponta ao combinar o motor boxer mais potente já produzido em série pela marca – com 145 cavalos e 15,2 kgfm de torque – a um design completamente renovado e um imponente tanque de combustível em alumínio de 30 litros. 


Desenvolvida para oferecer proteção aerodinâmica e ergonomia superiores em longas jornadas, a motocicleta traz tecnologias revolucionárias no quadro (chassi), como o sistema de ajuste dinâmico de suspensão (DSA) de série e o ajuste automático de altura, que abaixa a moto em 30 milímetros quando parada ou em baixas velocidades para facilitar o apoio dos pés no chão de forma segura. 

Proposta dupla
368G Action.
A Zontes do Brasil alcançou em julho o maior volume mensal de emplacamentos de sua história no país Divulgação

A Zontes do Brasil, representada pelo grupo J.Toledo, alcançou em julho o maior volume mensal de emplacamentos de sua história no país. Foram 881 unidades vendidas no período, impulsionadas principalmente pela chegada da nova Zontes 368G ao mercado brasileiro, lançada no dia 7 de julho. A 368G é uma super scooter com proposta dupla, desenvolvida para atender tanto aos deslocamentos urbanos quanto aos trajetos que exigem mais versatilidade.


O modelo é equipado com motor monocilíndrico de 367,6 cm³, capaz de entregar 39 cavalos de potência e 4,08 kgfm de torque, associado à transmissão automática tipo CVT. A 368G traz roda dianteira raiada de 17 polegadas, curso de 154 milímetros da suspensão da frente e sistema de freio dianteiro com disco de 300 milímetros e pinça de quatro pistões.


O conjunto procura unir posição de pilotagem confortável, proteção aerodinâmica, capacidade para enfrentar pisos mais complicados e recursos tecnológicos característicos da Zontes.

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