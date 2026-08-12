Vendas de motocicletas têm o melhor desempenho de janeiro a julho

*Por Edmundo Dantas





As motocicletas tiveram venda de 199.236 unidades em julho no Brasil, com avanço de 2,5% ante o mês anterior, esse foi o melhor desempenho da história para um mês de julho e também pra o acumulado dos sete primeiros meses do ano. De janeiro e julho foram 1.373.580 motocicletas, alta de 12,3% em relação ao mesmo período de 2025.





Entre as marcas, a Honda teve 127.399 emplacamentos em julho e 63,9% de participação de mercado, seguida da Yamaha (28.622 e 14,3%), da Shineray (11.476 e 5,76%), da Mottu (11.397 e 5,72%), da Bajaj (3.371 e 1,69%), da Avelloz (3.184 e 1,60%), da Royal Enfield (3.024 e 1,5%), da Haojue (2.273 e 1,1%), da BMW (1.247 e 0,63%) e da VMoto (1.198 e 0,60%).





A cinquentenária linha CG da Honda continuou na liderança entre os modelos, com a CG 160 registrando 47.493 emplacamentos em julho, à frente da Honda Biz (21.219 unidades), da Honda Pop 110 (19.254), da Honda NXR 160 (16.512) e da Mottu Sport 110 (11.397).





O volume de produção também bateu recorde para o mesmo período: foram 190.794 unidades produzidas pelas fabricantes instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM), crescimento de 36% em relação a julho de 2025 e avanço de 45,8% na comparação com junho deste ano.