Câmara de Montanha prorroga inscrição de concurso público

A Câmara de Montanha, na Região Norte do Espírito Santo, prorrogou o período de inscrições do concurso público até o dia 25 de junho. Inicialmente, o prazo terminaria no dia 18 do mesmo mês. A oferta é de 13 vagas imediatas, além de 40 para formação de cadastro de reserva.
Os postos são destinados a cargos de níveis fundamental, médio e superior, com salários que variam de R$ 1,8 mil a R$ 6,5 mil, além de auxílio-alimentação de R$ 538,94, entre outros benefícios.
As oportunidades foram distribuídas pelos cargos de auxiliar de serviços gerais, recepcionista, auxiliar administrativo, analista legislativo (financeira, contabilidade e secretaria legislativa/administrativa), procurador legislativo e controle interno.
O atendimento aos candidatos ocorre até as 16 horas, no endereço eletrônico do Instituto Consulplan.
Os valores das taxas de inscrição são de:
- R$ 45,00 para cargos de nível fundamental
- R$ 62,50 para cargos de nível médio
- R$ 112,50 para cargos de nível superior
- R$ 162,50 para o cargo de Procurador Legislativo
O pagamento da taxa de participação pode ser feito até 26 de junho. Além disso, os candidatos terão a possibilidade de reimprimir o boleto bancário até as 20h do mesmo dia, garantindo mais flexibilidade para a efetivação da inscrição.
O certame contará com prova objetiva para todos os cargos, além de prova discursiva para a função de procurador legislativo. As avaliações serão realizadas no município de Montanha, no dia 26 de julho.
Leia Mais Sobre Concurso