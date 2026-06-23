Câmara de Montanha prorroga inscrição de concurso público

A Câmara de Montanha, na Região Norte do Espírito Santo, prorrogou o período de inscrições do concurso público até o dia 25 de junho. Inicialmente, o prazo terminaria no dia 18 do mesmo mês. A oferta é de 13 vagas imediatas, além de 40 para formação de cadastro de reserva.





Os postos são destinados a cargos de níveis fundamental, médio e superior, com salários que variam de R$ 1,8 mil a R$ 6,5 mil, além de auxílio-alimentação de R$ 538,94, entre outros benefícios.





As oportunidades foram distribuídas pelos cargos de auxiliar de serviços gerais, recepcionista, auxiliar administrativo, analista legislativo (financeira, contabilidade e secretaria legislativa/administrativa), procurador legislativo e controle interno.