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13 vagas

Câmara de Montanha prorroga inscrição de concurso público

Concurso contará com prova objetiva para todos os cargos; exames serão aplicados no dia 26 de julho

Publicado em 23 de Junho de 2026 às 10:37

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

23 jun 2026 às 10:37
Câmara contará com novos servidores efetivos em breve Divulgação

A Câmara de Montanha, na Região Norte do Espírito Santo, prorrogou o período de inscrições do concurso público até o dia 25 de junho. Inicialmente, o prazo terminaria no dia 18 do mesmo mês. A oferta é de 13 vagas imediatas, além de 40 para formação de cadastro de reserva. 


Os postos são destinados a cargos de níveis fundamental, médio e superior, com salários que variam de R$ 1,8 mil a R$ 6,5 mil, além de auxílio-alimentação de R$ 538,94, entre outros benefícios. 


As oportunidades foram distribuídas pelos cargos de auxiliar de serviços gerais, recepcionista, auxiliar administrativo, analista legislativo (financeira, contabilidade e secretaria legislativa/administrativa), procurador legislativo e controle interno.

O atendimento aos candidatos ocorre até as 16 horas, no endereço eletrônico do Instituto Consulplan. 

Os valores das taxas de inscrição são de:
  • R$ 45,00 para cargos de nível fundamental 
  • R$ 62,50 para cargos de nível médio 
  • R$ 112,50 para cargos de nível superior 
  • R$ 162,50 para o cargo de Procurador Legislativo 

O pagamento da taxa de participação pode ser feito até 26 de junho. Além disso, os candidatos terão a possibilidade de reimprimir o boleto bancário até as 20h do mesmo dia, garantindo mais flexibilidade para a efetivação da inscrição.


O certame contará com prova objetiva para todos os cargos, além de prova discursiva para a função de procurador legislativo. As avaliações serão realizadas no município de Montanha, no dia 26 de julho.

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