ES tem 16 seleções e concursos abertos com 1.800 vagas e salários de até R$ 11 mil

Pelo menos 16 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo, reunindo mais de 1.800 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em diversos órgãos do estado. Os salários podem chegar a R$ 11 mil.



O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com dois processos seletivos abertos para a contratação de temporários. O primeiro deles visa à contratação de 8.238 profissionais em todo o país, dos quais 137 são para o Espírito Santo. As chances são para quem tem o nível médio e a remuneração pode chegar a R$ 4 mil mensais. As inscrições podem ser feitas até o dia 1º de julho.