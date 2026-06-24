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Oportunidades

ES tem 16 seleções e concursos abertos com 1.800 vagas e salários de até R$ 11 mil

Há postos para soldado, agente comunitário de saúde, assessor legislativo, auxiliar administrativo, técnico agrícola, professor, entre outras chances

Publicado em 24 de Junho de 2026 às 10:32

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

24 jun 2026 às 10:32
Quartel da Polícia Militar do Espírito Santo
Quartel da Polícia Militar do Espírito Santo Ricardo Medeiros

Pelo menos 16 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo, reunindo mais de 1.800 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em diversos órgãos do estado. Os salários podem chegar a R$ 11 mil.


O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com dois processos seletivos abertos para a contratação de temporários. O primeiro deles visa à contratação de 8.238 profissionais em todo o país, dos quais 137 são para o Espírito Santo. As chances são para quem tem o nível médio e a remuneração pode chegar a R$ 4 mil mensais. As inscrições podem ser feitas até o dia 1º de julho.

A outra seleção do IBGE vai preencher 1.414 vagas temporárias, sendo 32 para o Espírito Santo. A remuneração varia de R$ 2.932,00 a R$ 5.255,40. Neste caso, o prazo de inscrição segue até 15 de julho.


Na Grande Vitória, a Câmara de Viana lançou edital para contratar dois assessores administrativos legislativos, com salário de até R$ 3.494 para quem tem o nível superior. As inscrições seguem até 26 de junho. 


A Prefeitura de Itarana, na Região Centro-Serrana do Estado, lançou edital com 43 vagas para cargos de nível superior. Os salários chegam a R$ 3.205. Os candidatos podem se inscrever de 26 de junho a 6 de agosto. 

A Prefeitura de Governador Lindenberg, na Região Noroeste do Espírito Santo, lançou dois editais de concurso público para a contratação de profissionais nas áreas da saúde e educação. Ao todo, são 61 vagas, com salários que podem chegar a R$ 3,2 mil mensais. Os interessados poderão se inscrever de 30 de junho a 21 de julho de 2026.


A Prefeitura de São Domingos do Norte, também na Região Noroeste, tem oito vagas imediatas para a contratação de agentes comunitários de saúde (3) e agentes de combate às endemias (5). Para participar, o candidato precisa ter o ensino médio. O atendimento aos candidatos vai até 16 de julho. 

Seguem até o dia 25 de junho as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo. A oferta é de 193 vagas, e os ganhos chegam a R$ 10 mil mensais. 


A Câmara e a Prefeitura de Água Doce do Norte,  na Região Noroeste do Espírito Santo, estão com inscrições abertas para o preenchimento de 318 vagas efetivas, com remuneração que pode chegar a R$ 5 mil mensais. As inscrições seguem até 26 de junho.


Os interessados em ingressar na Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) podem se inscrever no concurso público até o dia 8 de julho. A oferta é de 1.008 vagas, sendo mil postos para soldados combatentes e oito para soldados músicos. Os candidatos precisam ter o ensino médio e idade entre 18 e 28 anos. A remuneração inicial é de R$ 5.713, além do auxílio-alimentação no valor de R$ 800. 

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