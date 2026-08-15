CPID: o motor que pode acelerar a inovação capixaba

Há instituições que nascem discretas, mas carregam dentro de si uma potência transformadora. O Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento (CPID), inaugurado em 2018 e vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), é um desses casos. Em pouco tempo, o CPID se consolidou como um espaço de conexão entre universidades, empresas e governo, ajudando a transformar ideias em soluções concretas para a sociedade e para a indústria capixaba.





O Espírito Santo acertou ao criar o CPID. Ele é, de fato, uma ponte: aproxima a pesquisa acadêmica das demandas do setor produtivo, estimula projetos aplicados e fortalece o ecossistema de inovação.





Em um Estado que busca aumentar a complexidade econômica de sua estrutura produtiva – como está previsto no Plano ES 500 Anos – o CPID cumpre papel estratégico. Afinal, não basta formar bons pesquisadores; é preciso criar ambientes onde o conhecimento se transforme em novos produtos, processos e serviços.