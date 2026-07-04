AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Sávio Bertochi Caçador

O Brasil está crescendo puxado pela demanda?

Para que o crescimento deixe de ser apenas um sopro e vire motor duradouro, é preciso combinar demanda com oferta

Publicado em 04 de Julho de 2026 às 04:30

Públicado em 

04 jul 2026 às 04:30
Sávio Bertochi Caçador

Colunista

Sávio Bertochi Caçador

Há crônicas que começam com um café e outras com um número. Esta começa com ambos: o café quente da manhã e a sensação de que a economia andou – e anda – empurrada pelo consumo. 


O modelo que explica isso é simples: quando famílias gastam mais, empresas produzem mais; quando o governo abre a carteira, a roda gira mais rápida. É o crescimento puxado pela demanda, em que o motor principal não é a fábrica ou a inovação, mas sim o apetite por bens e serviços.


Os números recentes ajudam a contar essa história. O PIB cresceu de forma consistente desde 2023, com um nível de produto próximo de R$ 13 trilhões. Programas públicos e linhas de crédito direcionadas injetaram fôlego extra, enquanto o Banco Central manteve os juros altos para segurar a inflação. Houve também sinais de melhora nas contas públicas em 2024, o que deu algum espaço para estímulos sem colapso imediato do orçamento.

Veja Também 

Imagem de destaque

Marés da globalização: quem prosperou e quem ficou para trás

Imagem de destaque

ES: elevada dependência externa pode ser transformada em oportunidade

Imagem de destaque

Nem Keynes, nem Hayek: o Brasil precisa de estratégia

Entre o primeiro trimestre de 2023 e o primeiro trimestre de 2026, os dados do IBGE reforçam o diagnóstico. O PIB acumulou alta de 8,3%, mas o destaque veio do consumo: a despesa das famílias cresceu 8,6% e a da administração pública 9,7%. 


Em contraste, o investimento avançou apenas 2,3%, mostrando que a expansão da capacidade produtiva ainda é tímida. As exportações subiram 20,4% e as importações 14,7%, mas o que realmente sustentou o ritmo foi o gasto interno. É a fotografia perfeita de um crescimento que se apoia mais no bolso do consumidor e no caixa do governo do que na ampliação da produção.


Esse tipo de crescimento tem virtudes e riscos. No curto prazo, aquece emprego e renda. No médio prazo, sem ganhos de produtividade, o calor vira inflação. A resposta costuma ser o freio dos juros, que encarece crédito e desestimula investimento. 

Crescimento econômico
 Pixabay

Há também o risco fiscal: estímulos repetidos sem ajuste elevam a dívida e reduzem a margem para enfrentar crises. Por fim, a dependência do consumo e do crédito torna o ciclo vulnerável a choques externos e a mudanças de confiança.


Para que o crescimento deixe de ser apenas um sopro e vire motor duradouro, é preciso combinar demanda com oferta. Isso significa investir mais em infraestrutura, educação técnica e inovação; desenhar políticas industriais que incentivem mais pesquisa e produtividade; e consolidar as contas públicas de forma gradual e previsível. Reformas que simplifiquem impostos e reduzam o custo Brasil completam o quadro.


A crônica termina onde começou: com um café e um número. Crescer puxado pela demanda foi, para o Brasil recente, um remédio para recuperar atividade e emprego. Mas remédio não é vacina. Para que o país produza mais e melhor, sem depender só do consumo de hoje, é preciso dar ao motor da economia não apenas combustível, mas também engrenagens sólidas.


Sávio Bertochi Caçador

É economista, doutor em Economia pela Ufes, professor e consultor

Tópicos Relacionados

PIB Brasil Economia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Após perder o controle do carro e bater numa árvore, o motorista fugiu do local
Motorista foge após bater em árvore e outro carro atinge viatura da PM em Piúma
Imagem de destaque
Escalação do Brasil contra Noruega: as opções de Ancelloti com Martinelli ou Danilo Santos
Imagem Edicase Brasil
Rastreamento ocular: como a tecnologia está tornando o autismo visível

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados