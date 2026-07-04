O Brasil está crescendo puxado pela demanda?

Há crônicas que começam com um café e outras com um número. Esta começa com ambos: o café quente da manhã e a sensação de que a economia andou – e anda – empurrada pelo consumo.





O modelo que explica isso é simples: quando famílias gastam mais, empresas produzem mais; quando o governo abre a carteira, a roda gira mais rápida. É o crescimento puxado pela demanda, em que o motor principal não é a fábrica ou a inovação, mas sim o apetite por bens e serviços.





Os números recentes ajudam a contar essa história. O PIB cresceu de forma consistente desde 2023, com um nível de produto próximo de R$ 13 trilhões. Programas públicos e linhas de crédito direcionadas injetaram fôlego extra, enquanto o Banco Central manteve os juros altos para segurar a inflação. Houve também sinais de melhora nas contas públicas em 2024, o que deu algum espaço para estímulos sem colapso imediato do orçamento.