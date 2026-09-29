Posso votar de bermuda, chinelo e camisa de time? Veja o que é permitido

Embora o tipo de vestimenta permitido seja uma das dúvidas mais frequentes entre os eleitores, especialmente aqueles que vão às urnas pela primeira vez, a Justiça Eleitoral não estabelece regras específicas sobre as roupas que devem ser usadas no dia da votação.





Sendo assim, ir votar de bermuda e chinelo é permitido nas eleições de 2026. Na prática, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recomenda apenas o bom senso. Ou seja, trajes de banho, como sunga e biquíni, devem ser evitados dentro das seções eleitorais.





Também é permitido utilizar boné, camisa de time — inclusive da Seleção Brasileira — e manifestar a própria preferência política por meio de broches, bandeiras e outros acessórios, desde que essa manifestação seja feita de maneira individual e silenciosa.





Além da vestimenta, também há regras sobre o que pode e o que não pode ser feito nos locais de votação. Confira.