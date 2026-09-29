Vitória suspende ciclofaixas e ruas de lazer no domingo (4) por causa das eleições

Vitória suspendeu as tradicionais Ruas de Lazer de Camburi e do Centro, assim como as ciclofaixas, no próximo domingo (4). O objetivo é dar vazão ao maior fluxo de veículos aos locais de votação durante as Eleições 2026.
Com a medida, a prefeitura não irá bloquear a Avenida Dante Michelini, que margeia a orla de Camburi nos bairros Jardim da Penha, Mata da Praia e Jardim Camburi. Também não haverá interdição na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Avenida Beira-Mar), no Centro, onde também costuma ser montado o espaço para a prática de esporte e lazer durante os domingos e feriados.
A medida visa garantir uma boa movimentação de urnas eletrônicas, eleitores, mesários e demais colaboradores.