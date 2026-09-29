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Violência

Adolescente diz não vender “chá” e é baleado por quatro suspeitos na Serra

Caso ocorreu no bairro Costa Dourada; suspeitos perguntaram ao garoto sobre a venda de maconha, deixaram o local e voltaram minutos depois para atirar contra ele

Publicado em 29 de Setembro de 2026 às 09:22

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

29 set 2026 às 09:22

Um adolescente de 14 anos foi baleado após dizer a ocupantes de um veículo que não vendia “chá”, termo usado para se referir à maconha, no bairro Costa Dourada, na Serra, na noite de segunda-feira (28). Segundo a Polícia Militar, quatro suspeitos chegaram de carro e perguntaram ao garoto sobre a droga.


O adolescente contou aos policiais que brincava com um amigo na rua quando os suspeitos chegaram. Após ele negar que vendia maconha, os criminosos deixaram o local, mas retornaram pouco depois, desceram do veículo e começaram a atirar.


A vítima foi atingida no tórax, braço, coxa e tornozelo. Ao todo, foram seis perfurações. Familiares levaram o adolescente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia, e ele depois foi encaminhado para o Hospital Infantil, em Vitória. O estado de saúde dele é estável.


Ainda segundo a PM, o adolescente afirmou que não tem envolvimento com o tráfico de drogas. Moradores ouvidos pelo repórter Diony Silva, da TV Gazeta, também disseram que o garoto não tinha relação com a criminalidade.


Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Ninguém foi preso.

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