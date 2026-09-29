14 concursos públicos previstos no ES para ficar de olho

O Espírito Santo conta com 14 concursos públicos com editais previstos para lançamento nos próximos meses. Os certames deverão ofertar oportunidades para cargos de diferentes níveis de escolaridade.
Entre as seleções mais aguardadas, estão as do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), com chances para profissionais da área de Tecnologia da Informação, e do Corpo de Bombeiros Militar (CBMES), com postos para soldados. Há previsão ainda de abertura de vagas efetivas na Prefeitura de Muqui e na Câmara de Cachoeiro de Itapemirim.
Diante da diversidade de opções, o diretor de mentorias do Gran Concursos, Diego Fontes, destaca que a escolha do concurso ideal deve começar pela definição de uma área específica de atuação — como a fiscal, jurídica, policial ou administrativa —, em vez de tentar conciliar certames com conteúdos completamente distintos.
“Disparar para todos os lados gera sobrecarga de disciplinas diferentes e impede o aprofundamento necessário para a aprovação. Para selecionar a carreira adequada, o candidato deve analisar sua escolaridade, sua afinidade com o grupo de matérias básicas da área e a rotina diária da profissão”, comenta.
O especialista alerta que o candidato não deve se deixar guiar apenas pela remuneração ou pela relação candidatos por vaga — indicador que muitas vezes é ilusório, pois grande parte dos inscritos não possui preparação competitiva.
“Caso o concurso dos sonhos ainda esteja distante, vale a pena buscar cargos intermediários ou correlatos na mesma área, aproveitando as disciplinas em comum para obter estabilidade e experiência real de prova”, analisa.
Fontes orienta que o início da preparação exige planejamento prévio e organização da rotina. O primeiro passo, segundo o diretor, é mapear os horários livres da semana para identificar o tempo real disponível e organizar o ambiente de estudos.
“O caminho mais eficiente para começar é focar prioritariamente nas disciplinas normalmente cobradas na área escolhida, criando uma base sólida em conteúdos essenciais. Para organizar a rotina, recomenda-se a montagem de um ciclo de estudos flexível, que intercale matérias teóricas com disciplinas de raciocínio e se adapte aos imprevistos do dia a dia”, ressalta.
Por fim, o diretor destaca que o estudo deve combinar materiais teóricos de qualidade e a leitura da legislação atualizada com a resolução constante de questões de provas anteriores e revisões periódicas, garantindo a fixação do conteúdo na memória de longo prazo.
Confira abaixo a lista de concursos previstos para o Espírito Santo:
BANESTES
A validade do concurso realizado em 2022 pelo Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) vai até 23 de junho de 2027. De acordo com a instituição, o novo certame encontra-se em fase de estruturação administrativa, com cuidado técnico para garantir a conformidade e a segurança jurídica de todo o processo. A escolha da banca organizadora está em fase de trâmites internos.
O banco informou que, assim que o contrato for formalizado, a informação será tornada pública, conforme as normas de transparência. O cronograma de lançamento do edital ainda está sendo estruturado e será divulgado posteriormente. O novo concurso contemplará cargos de níveis médio e técnico. O detalhamento das vagas e especialidades será definido no edital de abertura.
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
O concurso da Câmara de Cachoeiro de Itapemirim vai oferecer 15 vagas imediatas para os cargos de procurador, analista legislativo (várias especialidades) e auditor interno público, todos com exigência de nível superior. Os salários variam de R$ 3.250,00 a R$ 6.711,07.
O certame será organizado pelo Instituto de Acesso à Educação, Capacitação Profissional e Desenvolvimento Humano (Access) e a página oficial da seleção já está criada.
CETURB-ES
A comissão organizadora do concurso da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) foi instituída em fevereiro de 2025. O grupo tem como atribuição coordenar e promover o concurso público já autorizado pelo conselho administrativo da empresa.
O quantitativo de vagas, os cargos e as remunerações serão definidos pela comissão. Ainda não há novas atualizações sobre o andamento do certame nem previsão para a publicação do edital.
CRECI-ES
O concurso público do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13ª Região (Creci-ES) será organizado pelo Instituto Quadrix. A página oficial do certame já está criada no endereço eletrônico da banca organizadora. O total de vagas, a lista de cargos e os salários ainda não foram divulgados.
CRBIO-ES
O concurso público do Conselho Regional de Biologia da 10ª Região (CRBio-ES) também será organizado pelo Instituto Quadrix. A página oficial do certame já consta no site da banca. O total de vagas, a relação de cargos e os salários ainda não foram divulgados.
CORPO DE BOMBEIROS
O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) abrirá concurso público com 100 vagas para soldados ainda este ano, além da formação de cadastro de reserva. A corporação já iniciou o processo de escolha da banca organizadora. Atualmente, o salário inicial da carreira é de R$ 5.971,11 após o curso de formação.
Concluída a assinatura do contrato com a banca, o próximo passo será a publicação do edital. A ampliação do efetivo foi autorizada em junho, e a previsão é que a primeira etapa do certame ocorra ainda em 2026.
DETRAN
O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) informa que a realização de concurso público para o cargo de agente de trânsito está em tratativas no âmbito do governo estadual, ainda sem data prevista para publicação do edital. As contratações de novos servidores estão previstas no orçamento do Estado para 2026.
IDAF
O concurso do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) será organizado pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap). A previsão é de que o certame ofereça 14 vagas, distribuídas entre cargos de níveis médio e superior, com remunerações que chegam a R$ 7.547,78. O edital deve ser publicado em breve.
IPAJM
O concurso público do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) será organizado pela Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec). A dispensa de licitação foi publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas. O próximo passo é a assinatura do contrato com a banca organizadora.
O certame vai oferecer cinco vagas imediatas para cargos de nível superior, além de cadastro de reserva, distribuídas entre assistente social previdenciário (1), perito médico previdenciário (3) e psicólogo previdenciário (1). A jornada é de 20 horas semanais para perito médico e de 40 horas para os demais cargos, com remuneração de até R$ 8.000,00.
POLÍCIA CIENTÍFICA
Em janeiro de 2026, foram sancionadas a Lei de Carreira e o Estatuto dos Policiais Científicos da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), viabilizando a realização de um novo concurso público pela corporação. O certame poderá oferecer vagas para os cargos de perito oficial criminal, perito oficial médico-legista e assistente de perícia.
Os subsídios iniciais ultrapassam R$ 9.000,00 mensais. De acordo com a PCIES, o processo está em fase de procedimentos internos para a viabilização do edital.
PREFEITURA E CÂMARA DE ALEGRE
A Prefeitura e a Câmara Municipal de Alegre firmaram um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) para a realização de concurso público. A administração municipal informou que novas definições sobre o certame serão publicadas em breve nos canais oficiais.
PREFEITURA DE MUQUI
O próximo concurso da Prefeitura de Muqui será organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Social, Gestão e Tecnologia (IDESG). O quantitativo de vagas, os cargos e as remunerações correspondentes serão informados no lançamento do edital.
SECRETARIA DE SAÚDE
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou, por meio de nota, que a comissão responsável pelo concurso público está revisando o planejamento do certame para assegurar plena adequação à Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações). As atualizações serão divulgadas em momento oportuno, em conformidade com os trâmites legais.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) deve abrir, em breve, um novo concurso público voltado para a área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). O certame exigirá nível superior e contará com vagas para analista de segurança da informação e analista de sistemas — com especialidades em Desenvolvimento de Sistemas, Inteligência Artificial e Governança de TI. Há ainda a possibilidade de inclusão de outras especialidades do setor, a depender dos estudos de planejamento do Tribunal.
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