14 concursos públicos previstos no ES para ficar de olho

O Espírito Santo conta com 14 concursos públicos com editais previstos para lançamento nos próximos meses. Os certames deverão ofertar oportunidades para cargos de diferentes níveis de escolaridade.





Entre as seleções mais aguardadas, estão as do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), com chances para profissionais da área de Tecnologia da Informação, e do Corpo de Bombeiros Militar (CBMES), com postos para soldados. Há previsão ainda de abertura de vagas efetivas na Prefeitura de Muqui e na Câmara de Cachoeiro de Itapemirim.





Diante da diversidade de opções, o diretor de mentorias do Gran Concursos, Diego Fontes, destaca que a escolha do concurso ideal deve começar pela definição de uma área específica de atuação — como a fiscal, jurídica, policial ou administrativa —, em vez de tentar conciliar certames com conteúdos completamente distintos.