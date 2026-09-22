Instituto do ES vai abrir concurso com salário de até R$ 8 mil

O concurso público do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) será organizado pela Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec). A dispensa de licitação foi publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas do Governo Federal.





O próximo passo é a assinatura do contrato com a banca, o que deve ocorrer nos próximos dias. Somente então será confirmada a data exata de lançamento do edital, cuja publicação está prevista para as próximas semanas.