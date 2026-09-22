Instituto do ES vai abrir concurso com salário de até R$ 8 mil

O concurso público do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) será organizado pela Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec). A dispensa de licitação foi publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas do Governo Federal.
O próximo passo é a assinatura do contrato com a banca, o que deve ocorrer nos próximos dias. Somente então será confirmada a data exata de lançamento do edital, cuja publicação está prevista para as próximas semanas.
O certame oferecerá cinco vagas imediatas para cargos de nível superior, além de formação de cadastro de reserva. As oportunidades estão distribuídas entre os cargos de assistente social previdenciário (1), perito médico previdenciário (3) e psicólogo previdenciário (1). A jornada de trabalho é de 20 horas semanais para o cargo de perito médico e de 40 horas semanais para os demais cargos.
A prova objetiva terá duração de quatro horas e contará com 80 questões, distribuídas da seguinte forma:
Conhecimentos básicos: 20 questões
Legislação: 20 questões
Conhecimentos específicos: 40 questões
A aplicação das provas será realizada no município de Vitória.
O último concurso do IPAJM foi realizado em 2014, sob a organização da banca Funcab, quando foram oferecidas 21 vagas para cargos de níveis médio e superior.
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