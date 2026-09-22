Filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe leva cinco pontos após acidente em casa

José Leonardo, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, precisou ser levado ao hospital após se machucar em um acidente doméstico nesta segunda-feira, 21. O menino, de dois anos, bateu o nariz enquanto pulava de um sofá para outro.





Virginia contou sobre o ocorrido em uma publicação no Story, do Instagram. “Sumida por motivos de: José deu um susto na gente hoje, pós-almoço. Pulou de um sofá para o outro, bateu o nariz e machucou. Foi só um susto mesmo”, escreveu.





Mais tarde, a influenciadora voltou às redes sociais para atualizar os seguidores sobre o estado de saúde do filho. Segundo ela, José Leonardo precisou retornar ao hospital para levar cinco pontos no nariz. O menino não sofreu fratura e passa bem.





“Saindo do hospital, voltamos agora à noite para José levar uns pontinhos no narizinho. Afinal, levou 5 pontos, não teve fratura nem nada. Graças a Deus ele está ótimo e deu tudo certo”, afirmou a influenciadora.