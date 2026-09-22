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Filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe leva cinco pontos após acidente em casa

José Leonardo, de 2 anos, machucou o nariz ao cair enquanto pulava de um sofá para outro; segundo a influenciadora, não houve fratura
Estadão

Estadão

Publicado em 22 de Setembro de 2026 às 14:35

Virginia Fonseca contou aos seguidores sobre o acidente envolvendo o filho José Leonardo
Virginia Fonseca contou aos seguidores sobre o acidente envolvendo o filho José Leonardo @virginia via Instagram

José Leonardo, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, precisou ser levado ao hospital após se machucar em um acidente doméstico nesta segunda-feira, 21. O menino, de dois anos, bateu o nariz enquanto pulava de um sofá para outro.


Virginia contou sobre o ocorrido em uma publicação no Story, do Instagram. “Sumida por motivos de: José deu um susto na gente hoje, pós-almoço. Pulou de um sofá para o outro, bateu o nariz e machucou. Foi só um susto mesmo”, escreveu.


Mais tarde, a influenciadora voltou às redes sociais para atualizar os seguidores sobre o estado de saúde do filho. Segundo ela, José Leonardo precisou retornar ao hospital para levar cinco pontos no nariz. O menino não sofreu fratura e passa bem.


“Saindo do hospital, voltamos agora à noite para José levar uns pontinhos no narizinho. Afinal, levou 5 pontos, não teve fratura nem nada. Graças a Deus ele está ótimo e deu tudo certo”, afirmou a influenciadora.

Zé Felipe também comentou o acidente

Zé Felipe também comentou o acidente nas redes sociais. O cantor contou que estava com o filho no médico e explicou que o menino precisou levar pontos e fazer uma colagem no nariz.


“Cheguei em casa, estava com o José no médico. Ele deu pontinhos aqui no nariz, uma coladinha, porque ele bateu, machucou, mas tudo certo, graças a Deus”, disse.


O cantor também comentou que o sangramento no nariz contribuiu para o susto. “Só é chato que do nariz sai muito sangue, mas enfim, tudo certo, todo mundo em casa já. Deus é bom o tempo todo”, completou.


Além de José Leonardo, Virginia Fonseca e Zé Felipe são pais de Maria Alice, de cinco anos, e Maria Flor, de três. Os dois encerraram o relacionamento em 2025, após cinco anos juntos. Atualmente, Virginia namora o jogador de futebol Vini Jr.

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