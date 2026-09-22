Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Rick, da dupla com Renner, postou vídeo de viagem aérea horas antes de sumir em voo; assista
Tragédia

Rick, da dupla com Renner, postou vídeo de viagem aérea horas antes de sumir em voo; assista

Registro foi compartilhado nos stories do Instagram do cantor sertanejo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Setembro de 2026 às 13:25

O cantor Rick, da dupla Rick & Renner, publicou, em seus stories do Instagram, um vídeo registrando uma viagem aérea no final da manhã desta segunda-feira (21), horas antes de desaparecer em um voo de helicóptero em Santa Catarina.


Nas imagens, o artista aparece ao lado do empresário Bruno Avelar. Ele também marcou a esposa, Geralda Carvalho, na publicação. O artista é visto cumprimentando algumas pessoas e embarcando no voo. O vídeo mostra cenas do interior do avião, da cabine do piloto e da vista da janela. O registro termina após o pouso da aeronave.


O cantor estava na cidade de Porto Belo, no litoral catarinense e, horas depois, pegou um segundo voo, desta vez com destino à cidade de São Joaquim, no mesmo estado. Rick não publicou vídeos embarcando no helicóptero que foi dado como desaparecido.


A FAB (Força Aérea Brasileira) divulgou que foi acionada para fazer buscas na região. A instituição enviou duas aeronaves, um helicóptero Black Hawk (H-60) e um avião SC-105 Amazonas, especializadas em missões de busca e salvamento.

Veja Também 

Morre Rick, da dupla com Renner, aos 59 anos, após queda de helicóptero

Morre Rick, da dupla com Renner, aos 59 anos, após queda de helicóptero

Buscas por helicóptero com cantor Rick têm reforço de drone térmico em Santa Catarina

Helicóptero do cantor Rick é encontrado; bombeiros dizem que não há sobreviventes

O empresário mineiro Bruno Avelar, amigo de Neymar que estava no helicóptero desaparecido ao lado do cantor Rick

Quem é Bruno Avelar, amigo de Neymar que estava em voo que sumiu com cantor Rick

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Luto Acidente Acidente aéreo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Isabelle Caracristi, estudante encontrada morta no pátio de condomínio onde morava com namorado
O que se sabe sobre a morte de estudante de direito em condomínio no CE
Imagem de destaque
Mais proteína ajuda na menopausa? Entenda o que os estudos mostram
Imagem de destaque
Só faz peixe empanado? Conheça 5 receitas saudáveis para variar o almoço 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados