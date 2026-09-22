Rick, da dupla com Renner, postou vídeo de viagem aérea horas antes de sumir em voo; assista

O cantor Rick, da dupla Rick & Renner, publicou, em seus stories do Instagram, um vídeo registrando uma viagem aérea no final da manhã desta segunda-feira (21), horas antes de desaparecer em um voo de helicóptero em Santa Catarina.





Nas imagens, o artista aparece ao lado do empresário Bruno Avelar. Ele também marcou a esposa, Geralda Carvalho, na publicação. O artista é visto cumprimentando algumas pessoas e embarcando no voo. O vídeo mostra cenas do interior do avião, da cabine do piloto e da vista da janela. O registro termina após o pouso da aeronave.





O cantor estava na cidade de Porto Belo, no litoral catarinense e, horas depois, pegou um segundo voo, desta vez com destino à cidade de São Joaquim, no mesmo estado. Rick não publicou vídeos embarcando no helicóptero que foi dado como desaparecido.





A FAB (Força Aérea Brasileira) divulgou que foi acionada para fazer buscas na região. A instituição enviou duas aeronaves, um helicóptero Black Hawk (H-60) e um avião SC-105 Amazonas, especializadas em missões de busca e salvamento.