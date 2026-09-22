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Luto

Helicóptero do cantor Rick é encontrado; bombeiros dizem que não há sobreviventes

Buscas eram feitas desde a segunda-feira (21), quando partiu de Porto Belo com destino a São Joaquim
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Setembro de 2026 às 12:47

Buscas por helicóptero com cantor Rick têm reforço de drone térmico em Santa Catarina
Buscas por helicóptero com cantor Rick têm reforço de drone térmico em Santa Catarina Avener Prado/Folhapress

O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina encontrou no fim da manhã desta terça-feira (22) os destroços do helicóptero do cantor Rick. A aeronave era procurada desde a segunda-feira (21) quando partiu de Porto Belo, no litoral, com destino a São Joaquim, na serra. Segundo a corporação, cinco óbitos foram confirmados e não há sobreviventes.


Os destroços foram localizados pela tripulação da aeronave Arcanjo 03. A operação mobilizou aproximadamente 40 bombeiros, dois cães de busca e resgate, mais de dez viaturas e drones com câmeras térmicas.


As equipes iniciaram os trabalhos para retirar os corpos do local. Depois do resgate, eles serão encaminhados à Polícia Científica para identificação e realização das perícias. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelos órgãos responsáveis.

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