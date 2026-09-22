Helicóptero do cantor Rick é encontrado; bombeiros dizem que não há sobreviventes

O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina encontrou no fim da manhã desta terça-feira (22) os destroços do helicóptero do cantor Rick. A aeronave era procurada desde a segunda-feira (21) quando partiu de Porto Belo, no litoral, com destino a São Joaquim, na serra. Segundo a corporação, cinco óbitos foram confirmados e não há sobreviventes.





Os destroços foram localizados pela tripulação da aeronave Arcanjo 03. A operação mobilizou aproximadamente 40 bombeiros, dois cães de busca e resgate, mais de dez viaturas e drones com câmeras térmicas.





As equipes iniciaram os trabalhos para retirar os corpos do local. Depois do resgate, eles serão encaminhados à Polícia Científica para identificação e realização das perícias. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelos órgãos responsáveis.