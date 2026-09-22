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Acidente aéreo

Renner pede orações após desaparecimento de helicóptero com Rick

Postagem pede força às equipes e mantém esperança por notícias positivas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Setembro de 2026 às 10:59

Renner pede orações após desaparecimento de helicóptero com Rick
Renner pede orações após desaparecimento de helicóptero com Rick Avener Prado/Folhapress
O cantor Renner, da dupla com Rick, pediu orações na noite desta segunda-feira (21) após o desaparecimento do helicóptero em que o parceiro estava.
A aeronave sumiu após partir de Porto Belo, no litoral de Santa Catarina, com destino a São Joaquim, na serra catarinense.
A FAB (Força Aérea Brasileira) faz buscas pelo helicóptero.
"Neste momento de angústia e incerteza, nos unimos em pensamentos positivos e orações pela busca do helicóptero que estava transportando o Rick", diz a postagem de Renner.
Ele desejou força e sabedoria para as equipes de busca e desejou a chegada de boas notícias.
"Vamos manter a fé e a esperança. Que Deus proteja o Rick e todos os envolvidos", concluiu o cantor.
O empresário Bruno Avelar, 41, um videomaker e o piloto também estavam na aeronave --as identidades dos dois últimos não foram divulgadas. Avelar é também palestrante e escritor. Natural de Belo Horizonte, Avelar atua no mercado de networking e criou o projeto O Poder do Network, voltado a eventos e mentorias sobre empreendedorismo e conexões profissionais.
A FAB enviou à região duas aeronaves, um helicóptero Black Hawk (H-60) e um avião SC-105 Amazonas, especializados em missões de busca e salvamento.

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