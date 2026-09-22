Renner pede orações após desaparecimento de helicóptero com Rick

O cantor Renner, da dupla com Rick, pediu orações na noite desta segunda-feira (21) após o desaparecimento do helicóptero em que o parceiro estava.

A aeronave sumiu após partir de Porto Belo, no litoral de Santa Catarina, com destino a São Joaquim, na serra catarinense.

A FAB (Força Aérea Brasileira) faz buscas pelo helicóptero.

"Neste momento de angústia e incerteza, nos unimos em pensamentos positivos e orações pela busca do helicóptero que estava transportando o Rick", diz a postagem de Renner.

Ele desejou força e sabedoria para as equipes de busca e desejou a chegada de boas notícias.

"Vamos manter a fé e a esperança. Que Deus proteja o Rick e todos os envolvidos", concluiu o cantor.

O empresário Bruno Avelar, 41, um videomaker e o piloto também estavam na aeronave --as identidades dos dois últimos não foram divulgadas. Avelar é também palestrante e escritor. Natural de Belo Horizonte, Avelar atua no mercado de networking e criou o projeto O Poder do Network, voltado a eventos e mentorias sobre empreendedorismo e conexões profissionais.