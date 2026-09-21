Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Millie Bobby Brown celebra 2 anos de casamento e aparece com os filhos: 'Você mudou minha vida'
Maternidade

Millie Bobby Brown celebra 2 anos de casamento e aparece com os filhos: 'Você mudou minha vida'

Atriz de ‘Stranger Things’ compartilha registros da celebração com Jake Bongiovi e mantém identidade das crianças em sigilo
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 21 de Setembro de 2026 às 17:49

A atriz de "Stranger Things" e "Enola Holmes" adotou recentemente seu segundo filho
A atriz de "Stranger Things" e "Enola Holmes" adotou recentemente seu segundo filho Reprodução Instagram @milliebobbybrown

Millie Bobby Brown celebrou nesta segunda-feira, 21, dois anos de casamento com Jake Bongiovi, filho do cantor Jon Bon Jovi. Para marcar a data, a atriz de Stranger Things compartilhou uma foto em família, na qual aparece com os dois filhos no colo, e um vídeo dançando com o marido.

Na legenda da publicação, a atriz, de 22 anos, se declarou ao companheiro, de 24, e destacou a transformação vivida desde o início do relacionamento. "Dois anos de casados. Ah, como você mudou minha vida, J. Eu te amo muito! Que possamos sempre seguir o nosso próprio ritmo", escreveu.

A publicação recebeu mensagens de carinho dos fãs. "Eles são tão fofos; eu amo esse casamento", escreveu uma pessoa nos comentários. "E agora são quatro de vocês", disse outra. "Feliz 2 anos para o meu melhor casal!", acrescentou mais uma. "Você e sua família merecem toda felicidade do mundo!", emendou um seguidor.

Jake também homenageou a atriz. O modelo publicou um vídeo que reúne diferentes momentos de descontração ao lado da esposa e escolheu Come On Eileen, da banda Dexys Midnight Runners, para a trilha sonora. "2 anos, Sra. B, vamos lá!", escreveu na legenda.

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi anunciam segundo filho

A comemoração ocorre poucos dias depois de o casal anunciar que aumentou a família. Na semana passada, Millie revelou o nascimento do segundo filho ao publicar uma imagem das mãos dela e de Jake segurando a mão do bebê. "Olá, carinha!", escreveu a atriz. A chegada da criança também foi confirmada pela revista People na última quinta-feira, 17.

O primeiro filho do casal chegou à família em agosto de 2025, quando Millie anunciou que ela e Jake haviam adotado uma menina. Na época, a atriz afirmou que os dois estavam animados para viver a nova etapa da maternidade e paternidade com tranquilidade e privacidade.

Desde então, os dois preservam a identidade dos filhos. Os nomes das crianças não foram divulgados, e o casal evita mostrar o rosto dos pequenos nas redes sociais. No início de setembro, Millie compartilhou apenas um raro registro da filha durante uma viagem da família pelas Dolomitas, na Itália.

Confira aqui

Veja Também 

Imagem de destaque

Filho de Cindy Crawford, Presley Gerber morre aos 27 anos nos EUA

Thiago Lacerda e Vanessa Loes

Thiago Lacerda e Vanessa Lóes se separam após 25 anos juntos

Lady Gaga e Michael Polansky no lançamento do filme "Joker: Folie A Deux", em Londres, 2024

Lady Gaga teve primeira filha com Michael Polansky por barriga de aluguel, diz site

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Filho Maternidade Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
4º Prêmio HZ Gastrô: últimos dias para votar nos melhores restaurantes do ES
Senador Flávio Bolsonaro e presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Quaest: Flávio Bolsonaro tem 42% e Lula, 41%, em um eventual segundo turno
Imagem de destaque
Reconhecimento facial ajuda a prender suspeitos de crimes em ônibus na Grande Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados