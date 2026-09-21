Millie Bobby Brown celebra 2 anos de casamento e aparece com os filhos: 'Você mudou minha vida'

A publicação recebeu mensagens de carinho dos fãs. "Eles são tão fofos; eu amo esse casamento", escreveu uma pessoa nos comentários. "E agora são quatro de vocês", disse outra. "Feliz 2 anos para o meu melhor casal!", acrescentou mais uma. "Você e sua família merecem toda felicidade do mundo!", emendou um seguidor.