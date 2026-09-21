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Em entrevista nos EUA

Lula critica 'tarifaço' e afirma que Trump 'age como um imperador'

Lula afirmou, à CNN Internacional, que o Brasil segue negociando com os EUA para derrubar as taxas extras, mas também foca em encontrar novos parceiros comerciais

Publicado em 21 de Setembro de 2026 às 17:19

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

21 set 2026 às 17:19

BRASÍLIA - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "age como um imperador" ao adotar práticas comerciais unilaterais. As declarações ocorreram nesta segunda-feira (21), à jornalista Christiane Amanpour, âncora da CNN Internacional. A entrevista foi gravada pela manhã e exibida durante a tarde.

Na ocasião, Lula defendeu o "multilateralismo" como forma de manter a "harmonia" nas relações comerciais entre os países.

"O comportamento do presidente Trump tem um viés muito forte em favor do unilateralismo", disse o presidente brasileiro. "Isso é muito perigoso", afirmou.

Em seguida, Lula disse que essa prática favorece uma relação de "quem é mais forte" e "quem tem mais armas" entre as nações.

"O comércio tem que ser uma coisa equilibrada", defendeu Lula.

Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva addresses the 80th United Nations General Assembly
Lula defendeu o "multilateralismo" como forma de manter a "harmonia" nas relações comerciais Jeenah Moon/Reuters

Perguntado se mantém a posição de que Trump age como um imperador, o presidente brasileiro afirmou, com um sorriso, em tom de brincadeira: "Ele age como um imperador".

Em seguida, mais sério, declarou: "Veja, o jeito de governar que eu não concordo". Lula acrescentou: "É um jeito de governar que diz 'eu sou o mais forte'".

Critica ao 'tarifaço' e foco na busca de novos parceiros

Durante a entrevista, Lula afirmou que o Brasil foca em encontrar novos parceiros comerciais e criticou o "tarifaço".

O presidente também declarou que pretende continuar negociando com os Estados Unidos, ao tratar da possibilidade de aplicar a Lei de Reciprocidade.

Ele afirmou que é muito cauteloso ao tratar do estabelecimento dessa legislação e que não pretende aplicá-la enquanto houver negociações.

Também destacou que não há intenção de confrontar ou desafiar Trump, nem de interferir em questões domésticas do seu país, mas que o governo norte-americano não pode governar outros países. "Eu gosto de respeitar e de ser respeitado", disse.

Lula chegou a Nova York, nos Estados Unidos, no domingo (20). O presidente da República fará o tradicional discurso do Brasil na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, nesta terça-feira (22). Não há confirmação de que ele terá um encontro bilateral com Trump.

Os Estados Unidos mantêm a vigência de um "tarifaço" de 25% sobre os produtos brasileiros. O governo norte-americano aplicou a medida em 22 de julho, como forma de "punição" por práticas comerciais consideradas desleais, após uma investigação que envolveu temas como o Pix, etanol e desmatamento na Amazônia.

Em 24 de julho, Trump estabeleceu uma sobretaxa de 12,5% como "resposta" a uma investigação do Escritório do Representante do Comércio dos EUA (USTR, na sigla em inglês) sobre a importação de produtos fabricados com trabalho forçado.

O governo brasileiro disse à Organização Mundial do Comércio (OMC) que as medidas aplicadas pelos Estados Unidos são incompatíveis com as regras do comércio internacional. O Brasil também questiona a consistência das investigações que dão suporte às tarifas.

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