Quem são os maiores doadores de campanha no ES e quais candidatos mais receberam

Candidatos nas Eleições 2026 no Espírito Santo já arrecadaram mais de R$ 5,6 milhões em doações de pessoas físicas para financiar suas campanhas de olho nas urnas no próximo dia 4 de outubro.





Até agora foram mais de mil transferências feitas por pessoas físicas para ajudar os candidatos a pedir votos. Desse montante, pouco mais de R$ 1 milhão veio de dez doadores.





O levantamento mostra que houve 58 doações com valores a partir de R$ 20 mil a 31 candidatos, sendo que o maior valor para um postulante foi R$ 250 mil.





As campanhas dos candidatos no Estado têm sido turbinadas por empresários, grandes investidores – muitos, inclusive, de fora do Espírito Santo – e até um economista que é primo do novo rei da Noruega.





O destino do dinheiro destes doadores peso-pesados é também um grupo seleto de candidatos. No Estado, um dos maiores beneficiados é o ex-deputado federal Felipe Rigoni (PSB), que busca voltar à Câmara Federal. Ele recebeu 10 doações de mais de R$ 20 mil, sendo duas de R$ 80 mil e cinco de R$ 50 mil. Com tanta ajuda, Rigoni já recebeu R$ 566.100 em doações de pessoas físicas, o que corresponde a quase 30% das receitas da sua campanha.





Há também quem tenha recebido uma grande fatia de apenas um doador. No topo da lista, quem recebeu o maior valor de uma pessoa física foi o deputado estadual e ex-secretário de Saúde Tyago Hoffmann (PSB). Buscando vaga na Câmara Federal, sua campanha teve o aporte de R$ 250 mil vindo de Osman Gambardelli.





O ex-deputado estadual Marcos Garcia (Republicanos) aparece em seguida como um dos mais beneficiados, com recebimento de R$ 150 mil do empresário Leomar Bartels.





Já a capitã Andresa dos Bombeiros (PP) recebeu R$ 100 mil de Haakon Lorentz para sua campanha. Primo do novo rei da Noruega, Haakon VIII, o doador é economista e vive no Brasil desde os três meses de idade. Ele também realizou doações de R$ 100 mil a outros candidatos no país. Confira a lista abaixo.