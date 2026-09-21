Reta final do ano: como pequenos negócios podem se preparar para um 2027 com menos urgências financeiras

Com a reta final de 2026 se aproximando, o período também abre uma oportunidade para os pequenos negócios olharem para a própria organização financeira e começarem a planejar o próximo ano. Afinal, é natural que, em algum momento da sua trajetória, uma empresa precise lidar com uma queda inesperada nas vendas, um cliente que atrasou um pagamento ou uma despesa que não estava nos planos. Imprevistos acontecem. A forma como o negócio consegue responder a eles, no entanto, também depende de como sua gestão financeira está estruturada e, entre os pequenos negócios brasileiros, essa estrutura ainda é bastante simples em muitos casos.