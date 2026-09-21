Professor Fabian defende revisão de reforma trabalhista, fim da escala 6x1 e PEC da Cultura

Sobre a mudança na jornada dos trabalhadores, Fabian foi questionado como adotar a medida sem causar tanto impacto às empresas, particularmente aos pequenos e médios empreendedores.





O candidato retomou momentos da história em que outras iniciativas foram implementadas, mesmo contrariando aqueles que alegavam que haveria prejuízos.





"Historicamente, toda demanda que vem da classe trabalhadora tem sido lida como uma demanda que quebra o país", ressalta Fabian, citando o fim da escravidão, a instituição da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e a licença-maternidade. "E o país não quebrou!"





Para ele, o fim da escala 6x1 é fundamental para garantir qualidade de vida aos trabalhadores. Como professor, diz Fabian, a expectativa é que mães e pais tenham tempo para, por exemplo, no fim de semana, participar de atividades culturais nas escolas dos filhos.





A cultura, inclusive, é outra área que o candidato do PSol acredita que merece mais atenção e, por isso, é a favor da proposta que já está em tramitação no Congresso Nacional — e pretende batalhar por ela como senador. A PEC prevê um valor mínimo destinado ao segmento, para que os projetos não fiquem na dependência de editais ou de emendas parlamentares para serem executados.





Durante a entrevista, Fabian também abordou a necessidade de maior apoio do governo federal para a descentralização do atendimento hospitalar para evitar longos deslocamentos pelas estradas e para que os pacientes possam ser assistidos na região onde moram.