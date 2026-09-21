Professor Fabian defende revisão de reforma trabalhista, fim da escala 6x1 e PEC da Cultura

Candidato pela primeira vez a um cargo eletivo, Professor Fabian (PSol) defende a revisão das reformas trabalhista e previdenciária, consideradas por ele prejudiciais ao trabalhador, caso seja eleito senador nas Eleições 2026. Ele também é a favor do fim da escala 6x1 e da implantação da PEC da Cultura.
Sobre a mudança na jornada dos trabalhadores, Fabian foi questionado como adotar a medida sem causar tanto impacto às empresas, particularmente aos pequenos e médios empreendedores.
O candidato retomou momentos da história em que outras iniciativas foram implementadas, mesmo contrariando aqueles que alegavam que haveria prejuízos.
"Historicamente, toda demanda que vem da classe trabalhadora tem sido lida como uma demanda que quebra o país", ressalta Fabian, citando o fim da escravidão, a instituição da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e a licença-maternidade. "E o país não quebrou!"
Para ele, o fim da escala 6x1 é fundamental para garantir qualidade de vida aos trabalhadores. Como professor, diz Fabian, a expectativa é que mães e pais tenham tempo para, por exemplo, no fim de semana, participar de atividades culturais nas escolas dos filhos.
A cultura, inclusive, é outra área que o candidato do PSol acredita que merece mais atenção e, por isso, é a favor da proposta que já está em tramitação no Congresso Nacional — e pretende batalhar por ela como senador. A PEC prevê um valor mínimo destinado ao segmento, para que os projetos não fiquem na dependência de editais ou de emendas parlamentares para serem executados.
Durante a entrevista, Fabian também abordou a necessidade de maior apoio do governo federal para a descentralização do atendimento hospitalar para evitar longos deslocamentos pelas estradas e para que os pacientes possam ser assistidos na região onde moram.
A série de sabatinas com os candidatos ao Senado Federal foi realizada ao longo da semana de 14 a 18 de setembro. Conforme as regras registradas no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), os entrevistados seriam os concorrentes que obtiveram pelo menos 5% das intenções de voto na última pesquisa estimulada do Instituto Quaest, contratada pela Rede Gazeta e divulgada no dia 27 de agosto.
Pelas normas, portanto, foram ouvidos Renato Casagrande (PSB), Evair de Melo (Republicanos), Fabiano Contarato (PT), Rose de Freitas (MDB) e Maguinha Malta (PL) em entrevista ao vivo de 40 minutos. A ordem das sabatinas foi definida a partir do levantamento Quaest. O candidato Sérgio Meneguelli (PSD), que também havia sido convidado, não chegou a tempo para participar do bate-papo.
Reveja as entrevistas:
Os candidatos que não atingiram o percentual mínimo previsto nas regras foram chamados para uma entrevista gravada, de 3 minutos, a ser também veiculada em A Gazeta e na CBN Vitória após o encerramento das sabatinas.
São eles: Marcos do Val (Avante), que alcançou 4% na pesquisa; Rodney Miranda (PRTB) e Professor Fabian (PSol), ambos com 2%; Leonardo Monjardim (Novo) e Wellington Callegari (DC), que obtiveram 1%.
Callegari e Do Val recusaram-se a participar. O candidato do Avante chegou a ingressar com uma ação na Justiça Eleitoral para participar da entrevista de 40 minutos, mas o pedido foi negado.
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