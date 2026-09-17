Rose de Freitas será entrevistada nesta quinta-feira (17) por A Gazeta e CBN Vitória

Rose de Freitas (MDB) é a convidada desta quinta-feira (17) da série de sabatinas de A Gazeta e CBN Vitória com os candidatos ao Senado pelo Espírito Santo. O eleitor pode conferir a entrevista ao vivo, a partir das 10h, pelo site A Gazeta e pelo perfil oficial do jornal no YouTube e nas redes sociais.
A conversa será conduzida pela colunista de Política Letícia Gonçalves, acompanhada pelos também colunistas Vitor Vogas e Leonel Ximenes. Esta nova rodada de sabatinas integra a cobertura das Eleições 2026, que no início deste mês contou com entrevistas com os nomes que disputam o governo do Estado.
Ao todo, seis candidatos ao Senado serão ouvidos. De acordo com as regras registradas no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), participam todos os postulantes que obtiveram pelo menos 5% das intenções de voto na última pesquisa estimulada do Instituto Quaest, contratada pela Rede Gazeta e divulgada no dia 27 de agosto.
Além de Renato Casagrande (PSB) e Evair de Melo (Republicanos), ouvidos na segunda-feira (14), Fabiano Contarato, entrevistado na quarta (15), e Rose de Freitas, nesta quinta (17), participa ainda Maguinha Malta (PL), na sexta (18). Sérgio Meneguelli (PSD) seria sabatinado na terça-feira (15), mas chegou 45 minutos após o horário limite à sede da Rede Gazeta e, pelas regas estabelecidas com os candidatos, ficou de fora da rodada.
PROGRAMAÇÃO DA SABATINA DA CBN VITÓRIA E A GAZETA
- Segunda-feira (14), às 10h - Renato Casagrande (PSB)
- Segunda-feira (14), às 11h - Evair de Melo (Republicanos)
- Terça-feira (15), às 10h - Sérgio Meneguelli (PSD)
- Quarta-feira (16), às 10h - Fabiano Contarato (PT)
- Quinta-feira (17), às 10h - Rose de Freitas (MDB)
- Sexta-feira (18), às 10h - Maguinha Malta (PL)
A ordem das sabatinas também foi definida a partir do levantamento Quaest. O primeiro colocado no cenário estimulado foi o primeiro entrevistado, na segunda-feira; o segundo participa na terça-feira; e assim sucessivamente. O sexto colocado também foi sabatinado no primeiro dia, conforme as regras.
Os candidatos que não atingiram o percentual mínimo previsto nas regras serão contemplados com uma entrevista gravada, de três minutos, que também será veiculada em A Gazeta e na CBN Vitória após o encerramento das sabatinas com os demais.
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