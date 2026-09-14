A Gazeta e CBN Vitória entrevistam Evair de Melo, candidato ao Senado pelo ES, nesta segunda

Nesta segunda-feira (14), A Gazeta e CBN Vitória iniciam uma nova rodada de entrevistas com candidatos nas Eleições 2026. Desta vez, serão sabatinados os candidatos às duas vagas no Senado Federal pelo Espírito Santo. No início de setembro, foram ouvidos os candidatos ao governo do Estado.





Às 11 horas desta segunda, é a vez de ouvir as propostas de Evair de Melo (Republicanos). A entrevista terá duração de 40 minutos. Mais cedo, às 10h, o entrevistado será o ex-governador Renato Casagrande (PSB).





O bate-papo será conduzido pela âncora da CBN Vitória, Fernanda Queiroz, acompanhada, todos os dias, pelos colunistas de política Letícia Gonçalves e Vitor Vogas. Os demais colunistas de A Gazeta — Abdo Filho, Leonel Ximenes e Vilmara Fernandes — vão se revezar ao longo da semana.





As entrevistas serão transmitidas ao vivo pela CBN Vitória, no site A Gazeta, em streaming e nas redes sociais, reforçando a cobertura multiplataforma.





Conforme as regras registradas no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), serão sabatinados os postulantes que obtiveram pelo menos 5% das intenções de voto na última pesquisa estimulada do Instituto Quaest, contratada pela Rede Gazeta e divulgada no dia 27 de agosto.





Dessa maneira, vão participar também dessa rodada de entrevistas Sérgio Meneguelli (PSD), Fabiano Contarato (PT), Rose de Freitas (MDB) e Maguinha Malta (PL).





A ordem das sabatinas também foi definida a partir do levantamento Quaest. O primeiro colocado no cenário estimulado foi o primeiro entrevistado, também na segunda-feira; o segundo participará na terça-feira; e assim sucessivamente. O sexto colocado (Evair) também será sabatinado neste primeiro dia.





Os candidatos que não atingiram o percentual mínimo previsto nas regras serão contemplados com uma entrevista gravada, de três minutos, que também será veiculada em A Gazeta e na CBN Vitória após o encerramento das sabatinas com os demais.





PROGRAMAÇÃO DA SABATINA DA CBN VITÓRIA E A GAZETA