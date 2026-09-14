Piloto de motocross morre após acidente em trilha de Santa Maria de Jetibá

Um jovem identificado como Maurício da Silva dos Santos, de 22 anos, morreu durante um evento de trilha com motocicletas na localidade de Alto São Sebastião, em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde de domingo (13).
O acidente aconteceu por volta das 13h24. Segundo a Polícia Militar, a vítima participava de um evento denominado “Trilhão” e conduzia uma motocicleta Yamaha.
De acordo com a corporação, durante o trajeto de retorno da trilha, Maurício passou por um obstáculo e foi projetado com a motocicleta. Ele perdeu o controle do veículo e caiu. Durante a queda, o corpo do jovem foi arremessado para a frente, e ele acabou atingido pela própria moto, que passou sobre seu corpo.
Ainda segundo a PM, o acidente provocou graves lesões na cabeça da vítima.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas constatou a morte de Maurício no local.
O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória. A motocicleta foi liberada pela perícia e entregue aos familiares da vítima.
A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas.