Piloto de motocross morre após acidente em trilha de Santa Maria de Jetibá

De acordo com a corporação, durante o trajeto de retorno da trilha, Maurício passou por um obstáculo e foi projetado com a motocicleta. Ele perdeu o controle do veículo e caiu. Durante a queda, o corpo do jovem foi arremessado para a frente, e ele acabou atingido pela própria moto, que passou sobre seu corpo.





Ainda segundo a PM, o acidente provocou graves lesões na cabeça da vítima.





Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas constatou a morte de Maurício no local.





O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória. A motocicleta foi liberada pela perícia e entregue aos familiares da vítima.





A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas.