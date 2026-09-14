Passageiro fica gravemente ferido após carro capotar na BR 482 em Cachoeiro

Um homem ficou gravemente ferido após o Fiat Palio em que estava capotar e sair da pista na BR 482, na localidade de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã deste domingo (13). Segundo a Polícia Militar, o motorista contou que os dois haviam saído de uma festa na região. A idade do passageiro não foi divulgada.





O veículo rompeu uma cerca de proteção e parou às margens da rodovia. O motorista, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), relatou aos policiais que perdeu o controle da direção em alta velocidade logo após deixar uma casa de eventos.





O condutor teve apenas escoriações leves e procurou atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cachoeiro por meios próprios. Já o passageiro apresentou quadro grave e sofreu crises convulsivas no local. Ele foi estabilizado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia do município.





O veículo estava com o licenciamento em atraso e seria guinchado. A Polícia Militar informou que foram emitidos autos de infração de trânsito.