STJ manda soltar prefeito e ex-prefeito de Pedro Canário, presos desde maio

Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu liberdade ao prefeito afastado de Pedro Canário, Kleilson Martins Rezende (PSB), e ao ex-prefeito do município Bruno Teófilo Araújo (PDT).





Investigados por suspeita de participação em um esquema de corrupção relacionado à realização da 34ª edição do Forró da Tábua Lascada, os dois estão presos preventivamente desde 26 de maio, quando foram alvos da segunda fase da Operação Eco da Fraude, da Polícia Federal (PF). A decisão é desta quinta-feira (10), conforme mostra o andamento processual consultado pela reportagem de A Gazeta.





A decisão que concede liberdade aos dois políticos é monocrática, quando ainda não foi apreciada em plenário, com assinatura do ministro Carlos Pires Brandão. A defesa de Kleilson e Bruno foi procurada, mas afirmou que não comentaria o caso neste momento.