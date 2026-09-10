TRE-ES barra candidatura de Luiz Paulo Vellozo Lucas a deputado estadual

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) negou o registro de candidatura do ex-prefeito de Vitória Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) para uma vaga de deputado estadual nas eleições deste ano. A decisão foi tomada em sessão plenária do tribunal nesta quinta-feira (10).





A discussão sobre a candidatura tem origem em uma condenação por improbidade administrativa relacionada ao período em que Luiz Paulo era prefeito de Vitória, entre 1997 e 2004. O processo envolve o uso de um funcionário de empresa terceirizada contratada pelo município como caseiro em uma propriedade particular.





A condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) e incluiu, entre outras sanções, a suspensão dos direitos políticos por oito anos, ressarcimento aos cofres públicos e multa de R$ 50 mil.





O ex-prefeito e a defesa dele no processo foram procurados para comentar a decisão do TRE-ES, mas não houve retorno dos contatos feitos pela reportagem. O espaço segue aberto para eventuais esclarecimentos.