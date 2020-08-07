TJES suspende efeitos de condenação e libera Luiz Paulo para ser candidato

Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) poderá disputar as eleições municipais, após decisão do TJES Crédito: Tonico/Ales

Assim, o tucano, que é pré-candidato à Prefeitura de Vitória, agora está elegível. Nogueira da Gama concedeu efeito suspensivo ao recurso especial e ao recurso extraordinário apresentados por Luiz Paulo às Cortes Superiores e, desta forma, as punições estipuladas no processo só poderão ser aplicadas após novo julgamento do STJ. A decisão pode influenciar diretamente os arranjos para as eleições municipais. Até então, o ex-prefeito encontrava-se impedido pela Lei da Ficha Limpa, por ter condenação por órgão colegiado.

Ele é acusado de, no período em que foi prefeito, entre 1997 e 2004, ter usado um servidor como caseiro em uma propriedade particular, conduta caracterizada como enriquecimento ilícito.

Além da suspensão dos direitos políticos por oito anos, Luiz Paulo foi condenado a ressarcir os cofres públicos, ao pagamento de multa equivalente a R$ 50 mil e à proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos pelo prazo de 10 anos. Agora, todas as sanções estão suspensas.

No recurso ao TJES , o ex-prefeito argumentou que a condenação, que recebeu da Segunda Câmara Cível do próprio Tribunal, cerceava seu direito à candidatura ao cargo de prefeito no processo eleitoral em curso, e que a decisão contraria a jurisprudência dominante do STJ.

O vice-presidente do TJES, ao analisar o caso, afirmou ter verificado a probabilidade de êxito no recurso de Luiz Paulo ao STJ, pela "desproporcionalidade da sanção de suspensão dos direitos políticos, visto que está ausente o prejuízo ao interesse público". Segundo ele, na decisão houve falta de pronunciamento específico da Justiça sobre os critérios utilizados para aplicação e gradação dessa penalidade, o que pode permitir a alteração da pena pela Corte Superior.

Nogueira da Gama também destacou que o próprio voto condutor do acórdão da Segunda Câmara não viu gravidade na conduta a ponto de se impor a perda da função pública como penalidade. "Se mostra exagerada a aplicação da perda da função pública, pois, embora repugnante, o ato do então prefeito da Capital não é suficiente para impor a ele a privação absoluta para compor os quadros da administração", diz a decisão.

"Com isso, ressai contraditória a manutenção da sanção de suspensão dos direitos políticos, a qual é mais severa, na medida em que cerceia o exercício de prerrogativas inerentes à cidadania", avaliou o desembargador.

A SITUAÇÃO POLÍTICA

O ex-prefeito, contudo, recorreu à Executiva nacional e conseguiu voltar à sigla por determinação expressa do presidente nacional do partido, Bruno Araújo.

O PSDB, até aquele momento, trabalhava com duas possibilidades quanto à eleição para a Prefeitura de Vitória . A primeira, de lançar Neuzinha de Oliveira como candidata no 1º turno, com perspectiva de apoiar outro nome no 2º; e a segunda, de apoiar já no 1º turno Lorenzo Pazolini (Republicanos), com quem Vandinho tem estreita relação.

Luiz Paulo atualmente é do grupo político que agrega Renato Casagrande (PSB) e Luciano Rezende (Cidadania), grupo esse que também tem pré-candidatos a prefeito: o deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania) e o vice-prefeito Sérgio Sá (PSB).

4ª eleição É a quantidade de disputas municipais em Vitória que Luiz Paulo terá participado, caso se confirme candidato. Ele disputou em 1996 e 2000, saindo vitorioso, e em 2012, quando foi derrotado

Logo que foi oficializado no PSDB, o tucano voltou a afirmar abertamente que também era pré-candidato a prefeito de Vitória, apesar de o partido já trabalhar o nome de Neuzinha. No final de julho, ele formalizou um acordo com políticos do PP e da Rede formando o projeto Aliança Cívica por Vitória.

Procurado pela reportagem, Luiz Paulo disse estar feliz por ter os direitos políticos assegurados pela Justiça capixaba. "Sou pré- candidato a prefeito pelo PSDB e sigo em torno dos compromissos e propostas alinhavados no manifesto da Aliança Cívica por Vitória, que subscrevi, e esses são meus princípios. Vou trabalhar para viabilizar um projeto eleitoral, assim como tenho feito desde que me descompatibilizei", afirmou.