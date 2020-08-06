Municípios do ES já gastaram mais de R$ 1 milhão com salários de prefeitos afastados

Os prefeitos Luciano Paiva (Itapemirim), Amanda Quinta (Presidente Kennedy) e José Ricardo Costa (Piúma) foram afastados mas tiveram os salários mantidos em decisões judiciais Crédito: Montagem A Gazeta

Presidente Kennedy e A Gazeta. Faz tempo que três prefeitos de cidades do Sul do Espírito Santo não dão expediente. Afastados por decisões judiciais, eles continuam, no entanto, recebendo salários. A despesa para manter em dia o contracheque dos prefeitos afastados de Itapemirim Piúma já ultrapassa a marca de R$ 1 milhão, de acordo com levantamento realizado por

O valor (exatos R$ 1.093.036,31), somando-se os gastos das três cidades, considera todo o período de afastamento. Os pagamentos são legais, assegurados pela Justiça, mas não há dúvidas que o custo para os municípios poderia ser menor caso houvesse mais celeridade nos processos.

R$ 18 mil brutos neste período, de acordo com o Portal da Transparência do município. O gasto da prefeitura com Paiva foi de R$ 702 mil até julho deste ano. Ele foi denunciado por fraudes, superfaturamento de contratos, lavagem de dinheiro, entre outros crimes. O caso que mais chama atenção é do prefeito afastado em Itapemirim, Luciano Paiva (sem partido) . Sem ocupar a cadeira do Executivo desde abril de 2017, ele tem recebido um salário debrutos neste período, de acordo com o Portal da Transparência do município.O gasto da prefeitura com Paiva foi deaté julho deste ano. Ele foi denunciado por fraudes, superfaturamento de contratos, lavagem de dinheiro, entre outros crimes.

O afastamento cautelar é uma forma de impedir que os agentes públicos interfiram nas investigações. Como tem caráter temporário, aqueles que foram afastados precisam ficar à disposição da Justiça para um possível retorno ao cargo. Assim, a legislação prevê que os proventos continuem sendo pagos até que haja uma decisão definitiva.

"Há um entendimento de que os afastamentos de natureza cautelar preservem a remuneração dos indivíduos que exercem cargos públicos até a finalização do processo. A jurisprudência no Judiciário faz jus aos vencimentos. É preciso pensar no dano que uma medida liminar, que suspende as remunerações, poderiam causar caso o mandato fosse restabelecido" Altamiro Thadeu Sobreiro - Advogado da prefeita afastada de Presidente Kennedy, Amanda Quinta

Os gastos, contudo, poderiam ser menores se as investigações fossem mais rápidas e os processos já tivessem sido julgados em definitivo. As ações que envolvem os prefeitos se arrastam na Justiça há um bom tempo. O caso de Luciano Paiva, por exemplo, está pendente há mais de três anos.

"Ao meu entender e de outros professores de Direito, o afastamento deveria ser limitado e durar no máximo 180 dias. Essas medidas tendem a gerar uma cassação indireta de mandato, que é o que estamos vendo nesse caso, onde o prefeito está impedido há mais de três anos de exercer o cargo", criticou o advogado de defesa de Luciano Paiva, Ludgero Liberato.

ITAPEMIRIM

Desde abril de 2017, Luciano Paiva não ocupa a cadeira de prefeito em Itapemirim. É o período mais longo e constante que ele ficou afastado do cargo. Durante os três anos e três meses em que está fora da prefeitura, os vencimentos de Paiva, pagos sem desconto, somaram R$ 702 mil. O salário bruto é de R$ 18 mil.

O comando da cidade é exercido pelo prefeito interino Thiago Peçanha (Republicanos). Desde o afastamento de Luciano Paiva, ele recebe o subsídio de vice-prefeito, no valor de R$ 9 mil mais um complemento de R$ 9 mil, totalizando também um salário de R$ 18 mil.

O advogado de defesa do prefeito afastado, Ludgero Liberato, disse que apesar de ter sido denunciado em várias ações, Luciano já foi absolvido em algumas delas e que nenhuma decisão até o momento é definitiva.

"Ele é acusado de algumas ações que já interpusemos recursos e aguardamos a Justiça. Houve uma condenação, que também recorremos ao STJ. É importante lembrar que há casos de absolvição. Ele já foi absolvido de várias acusações feitas pelo Ministério Público", afirmou.

PRESIDENTE KENNEDY

Prefeita afastada de Itapemirim, Amanda Quinta, quando foi presa Crédito: TV Gazeta/Arquivo

Os afastamentos da então prefeita de Presidente Kennedy vêm sendo prorrogados desde 2019. O último foi determinado em julho, em ação civil. Na decisão, a juíza Priscilla Bazzarella de Oliveira, da Vara Única de Presidente Kennedy, mantém Amanda fora do cargo até o fim do mandato, em 31 de dezembro deste ano.

A prefeita afastada continuará recebendo salário bruto de R$ 15,1 mil, como consta na decisão. O município de Presidente Kennedy já gastou R$ 226,5 mil desde que ela foi presa, somente com os salários da prefeita afastada.

Amanda ainda não é ré em nenhum dos processos. Ela foi denunciada pelo MPES à Justiça em duas ações, uma penal e outra civil, devido a crimes apurados na Operação Rubi . Além disso, a prefeita afastada é acusada em outras denúncias por irregularidades no mandato.

O advogado de defesa, Altamiro Thadeu Sobreiro, disse que apesar de Amanda ter sido denunciada, as ações ainda não foram recebidas pela Justiça e que ele aguarda as investigações.

Apesar de ainda possuir direitos políticos, a prefeita não pode se candidatar nas eleições municipais deste ano, já que está em seu segundo mandato consecutivo. Atualmente, o município é comandado interinamente por Dorlei Fontão (PSD), vice-prefeito. Ele recebe o subsídio de prefeito no valor de R$ 15.1 mil, que é composto pelo salário de vice R$ 7 mil somado ao complemento de R$ 8.100.

PIÚMA

Operação Rubi II, deflagrada pelo Ministério Público do Espírito Santo, em 17 de outubro de 2019 Crédito: MPES

Ricardo foi alvo da segunda fase da Operação Rubi , a mesma que levou Amanda Quinta à prisão e ao afastamento da prefeitura de Presidente Kennedy. A investigação desencadeou o ajuizamento duas ações do MPES contra ele: uma penal e uma civil, por improbidade administrativa. Ele foi denunciado por superfaturamento em contratos.

O prefeito afastado recebe normalmente seus vencimentos, que durante o período que está fora do cargo variaram de R$ 15.830,76 a R$ 16.823,63 mensais, como consta no Portal da Transparência do município. Em dez meses, a prefeitura já gastou R$ 164.536,31 para arcar com os salários dele.

O comando é exercido interinamente por Marta Scherrer (Patriota). Além do salário de vice-prefeita, que é de R$ 11.189,52, Marta recebe uma complementação de R$ 5.634,11 para atingir o valor de subsídio de prefeito (R$ 16.823,63).

De acordo com José Peres, advogado de defesa, as ações contra Ricardo não passam de perseguição política. Ele disse que continuará recorrendo das medidas de afastamento.

"O que aconteceu em Piúma foi um movimento da oposição contra o prefeito, perseguição. Ele está há mais de seis meses afastado e nunca tentou interferir nas investigações, nada foi provado contra ele. Vamos continuar recorrendo ao Judiciário para que ele retome o comando da cidade e a justiça seja restabelecida", disse o advogado.

O prefeito está filiado ao PDT e goza de direitos políticos para uma candidatura este ano. No entanto, ele não aparece entre os pré-candidatos à prefeitura em lista disponibilizada pelo partido.

AFASTAMENTOS GERAM INSTABILIDADE POLÍTICA

Além do gasto para os cofres públicos, o afastamento de prefeitos gera instabilidade política nas cidades. A população fica à mercê de decisões judiciais, constantemente prorrogadas, para saber quem comanda a cidade.

O especialista em Direito Penal e professor da FDV Israel Jorio ressalta que a Justiça, de um modo geral, é lenta porque há um grande acúmulo de processos. Mas nesses casos, de desvios na atividade de políticos e servidores, normalmente há vasta documentação a analisar.

"O processo é, naturalmente, mais lento, até porque costuma depender de diversas medidas complexas, como quebra de sigilo fiscal, bancário, telefônico e telemático. Além disso, também é comum que seja necessária uma avaliação do Tribunal de Contas para a melhor compreensão de alguns fatos" Israel Jorio - Professor e especialista em Direito Penal

Jorio destaca que muitas vezes os processos demoram mais do que próprio mandato. Isso leva as pessoas a questionar a legitimidade do governo e a continuidade da gestão.

"Isso mancha a imagem da pessoa investigada, afeta a credibilidade do Poder Judiciário e gera insegurança na população. Afinal, a pessoa em quem se votou, que detém os rumos do município nas mãos, é honesta ou não? Será substituído ou voltará ao cargo? Afinal, os projetos políticos previstos e em andamento seguirão ou serão paralisados?", questionou.