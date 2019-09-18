Prefeita afastada de Presidente Kennedy, Amanda Quinta deixa a prisão

Presidente Kennedy, Amanda Quinta (sem partido, ex-PSDB), deixou o Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim por volta das 17h desta quarta-feira (18), após mais de quatro meses presa no local. Ela saiu da cadeia dentro de um carro branco com os vidros escuros. A prefeita afastada de(sem partido, ex-PSDB), deixou o Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim por volta das 17h desta quarta-feira (18),. Ela saiu da cadeia dentro de um carro branco com os vidros escuros.

Operação Rubi, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público Estadual (MPES), que apurou um esquema de fraude em licitações e pagamento de propina na cidade. Amanda foi detida no dia 8 de maio durante a, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do, que apurou um esquema de fraude em licitações e pagamento de propina na cidade.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou a soltura da prefeita afastada nesta terça-feira (17). A decisão foi tomada pelo colegiado da Sexta Turma do tribunal, por unanimidade. O relator do caso, o ministro Antônio Saldanha Palheiro, resolveu substituir a custódia preventiva por medidas cautelares.

AS MEDIDAS CAUTELARES

- Afastamento cautelar do cargo público eletivo. Mantidos os vencimentos, mas proibida a utilização de qualquer bem relativo ao cargo;

- Proibição de acesso às dependências de qualquer órgão do poder público municipal, devendo manter distância mínima de 100 metros;

- Comparecimento mensal ao juízo para informar e justificar suas atividades;

- Proibição de ausentar-se da comarca onde reside por mais de cinco dias, salvo quando autorizado judicialmente;

- Prestação de declarações ao MPES e à autoridade policial sempre que solicitado;

- Recolhimento domiciliar no período noturno (22h às 6h) e nos dias de folga.

RELEMBRE O CASO

As investigações foram iniciadas pelo Ministério Público em 2017. A equipe diz ter colhido evidências contundentes de que os agentes políticos e servidores municipais recebiam propina de empresários dos ramos de limpeza pública e transporte coletivo. Os contratos investigados na Operação Rubi somam mais de R$ 150 milhões.

Uma mochila com R$ 33 mil foi encontrada na residência dela e de José Augusto Rodrigues Paiva (então secretário de Desenvolvimento Econômico e noivo da prefeita), em meio a uma reunião flagrada pelos agentes. No dia 8 de maio, Amanda Quinta foi presa em flagrante em sua casa.dela e de José Augusto Rodrigues Paiva (então secretário de Desenvolvimento Econômico e noivo da prefeita), em meio a uma reunião flagrada pelos agentes.

Marcondes fez delação e foi solto. Em maio deste ano, a prefeita Amanda Quinta, o secretário municipal e companheiro dela, José Augusto Paiva, e o empresário Marcelo Marcondes Soares realizavam uma reunião na casa de Amanda, em que foram entregues R$ 33 mil de propina, em uma mochila. Eles foram presos em flagrante pela polícia.

Os contratos de limpeza urbana e de transporte público investigados na Operação Rubi por suspeitas de superfaturamento somam mais de R$ 150 milhões, no período de 2013 a 2018. A maior parte do montante - R$ 105,7 milhões - é referente a contratos firmados entre quatro empresas investigadas e prefeituras do Sul do Estado.

Sete pessoas foram detidas durante a operação. Apenas José Augusto permanece preso, segundo a Secretaria Estado de Justiça. O advogado Altamiro Thadeu Sobreiro, também defende José Augusto Paiva, afirmou que vai pedir a extensão dos efeitos da decisão de Amanda para o cliente. Em agosto, o STJ negou o habeas corpus pedido pela defesa. . Apenas José Augusto permanece preso, segundo a Secretaria Estado de Justiça. O advogado Altamiro Thadeu Sobreiro, também defende José Augusto Paiva, afirmou que vai pedir a extensão dos efeitos da decisão de Amanda para o cliente. Em agosto,