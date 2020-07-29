Prefeita é afastada até o final do mandato no Sul do Estado

Amanda está afastada do cargo de prefeita desde maio do ano passado Crédito: Porto Central

Justiça prorrogou por 180 dias, no início da noite desta terça-feira (28), o afastamento cautelar da prefeita Amanda Quinta Rangel (sem partido) do comando de Presidente Kennedy . Com isso, o município do Sul do Estado rico em petróleo vai continuar sob a administração de Dorlei da Saúde (PSD), eleito na mesma chapa como vice-prefeito, até 31 de dezembro deste ano.

Tudo começou em maio de 2019, quando Amanda foi presa junto com outros servidores municipais , inclusive dois secretários, na “Operação Rubi”, deflagrada para apurar corrupção no serviço de limpeza pública não apenas em Presidente Kennedy, mas também em Marataízes, Jaguaré e Piúma. Em setembro, ela foi solta, mas mantida afastada do cargo.

O afastamento prorrogado de Amanda e também de seu marido, José Augusto Rodrigues de Paiva, que era o secretário de Desenvolvimento, não prejudica o recebimento de salário pela prefeita, de acordo com a decisão da juíza Priscilla Bazzarella de Oliveira, da Vara Única de Presidente Kennedy, nos autos da ação de improbidade administrativa 0001270-73.2019.8.08.0041.

Marcelo Marcondes, dono da empresa Limpeza Urbana Serviços Ltda, que foi preso em flagrante pela Operação Rubi levando R$ 33 mil para entregar a Amanda, fechou acordo de delação premiada, homologada em 6 de junho de 2019, pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, gerando a ação de improbidade administrativa.

Com a decisão judicial, o prefeito em exercício, Dorlei da Saúde (PSD), que era o vice e assumiu o cargo em maio de 2019, vai continuar no cargo até o final do mandato. A decisão alcança também José Augusto Rodrigues de Paiva.

A prefeita e mais José Augusto Rodrigues de Paiva, Leandro da Costa Rainha, Marcelo Marcondes Soares, José Carlos Marcondes Soares, Isaías Pacheco do Espírito Santo, Cristiano Graça Souto e a empresa Limpeza Urbana Serviços Ltda. foram denunciados pelo Ministério Público em ação civil de improbidade administrativa.