AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Leonel Ximenes

Prefeita é afastada até o final do mandato no Sul do Estado

Justiça decide que Amanda Quinta Rangel continua fora do comando da Prefeitura de Presidente Kennedy até 31 de dezembro

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 09:39

Públicado em 

29 jul 2020 às 09:39
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Amanda está afastada do cargo de prefeita de Presidente Kennedy desde maio do ano passado
Amanda está afastada do cargo de prefeita desde maio do ano passado Crédito: Porto Central
Justiça prorrogou por 180 dias, no início da noite desta terça-feira (28), o afastamento cautelar da prefeita Amanda Quinta Rangel (sem partido) do comando de Presidente Kennedy. Com isso, o município do Sul do Estado rico em petróleo vai continuar sob a administração de Dorlei da Saúde (PSD), eleito na mesma chapa como vice-prefeito, até 31 de dezembro deste ano.
Tudo começou em maio de 2019, quando Amanda foi presa junto com outros servidores municipais, inclusive dois secretários, na “Operação Rubi”, deflagrada para apurar corrupção no serviço de limpeza pública não apenas em Presidente Kennedy, mas também em Marataízes, Jaguaré e Piúma. Em setembro, ela foi solta, mas mantida afastada do cargo.
O afastamento prorrogado de Amanda e também de seu marido, José Augusto Rodrigues de Paiva, que era o secretário de Desenvolvimento, não prejudica o recebimento de salário pela prefeita, de acordo com a decisão da juíza Priscilla Bazzarella de Oliveira, da Vara Única de Presidente Kennedy, nos autos da ação de improbidade administrativa 0001270-73.2019.8.08.0041.
Marcelo Marcondes, dono da empresa Limpeza Urbana Serviços Ltda, que foi preso em flagrante pela Operação Rubi levando R$ 33 mil para entregar a Amanda, fechou acordo de delação premiada, homologada em 6 de junho de 2019, pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, gerando a ação de improbidade administrativa.

Veja Também

Delação: dinheiro foi escondido em máquina de lavar em Presidente Kennedy

Companheiro da prefeita afastada de Presidente Kennedy deixa a prisão

Amanda Quinta terá que ficar longe da Prefeitura de Presidente Kennedy

Com a decisão judicial, o prefeito em exercício, Dorlei da Saúde (PSD), que era o vice e assumiu o cargo em maio de 2019, vai continuar no cargo até o final do mandato. A decisão alcança também José Augusto Rodrigues de Paiva.
A prefeita e mais José Augusto Rodrigues de Paiva, Leandro da Costa Rainha, Marcelo Marcondes Soares, José Carlos Marcondes Soares, Isaías Pacheco do Espírito Santo, Cristiano Graça Souto e a empresa Limpeza Urbana Serviços Ltda. foram denunciados pelo Ministério Público em ação civil de improbidade administrativa.
As apurações do Ministério Público Estadual, autor do pedido aceito de prorrogação do afastamento de Amanda até o final do mandato, apontaram danos totais de mais de R$ 9,8 milhões ao Erário – o dano patrimonial teria sido de R$ 3,266 milhões e o extrapatrimonial de R$ 6,532 milhões.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Amanda Quinta Corrupção Presidente Kennedy TJES Prefeitura de Presidente Kennedy
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Motociclista morre após bater em caminhão na Avenida Carlos Lindenberg
Motociclista morre após acidente com caminhão na Av. Lindenberg
Jude Bellingham, Inglaterra
Bellingham decide, e Inglaterra elimina Noruega e avança às semifinais da Copa
Imagem de destaque
As mentiras que alimentam ataques contra profissionais de saúde que combatem o ebola: 'Disseram que não era real'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados