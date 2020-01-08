Companheiro da prefeita afastada de Presidente Kennedy deixa a prisão

José Augusto Paiva e a companheira Amanda Quinta, prefeita afastada de Presidente Kennedy Crédito: Carlos Alberto Silva/Arquivo

O caso, de acordo com o advogado de defesa Altamiro Thadeu Sobreiro, segue em segredo de Justiça e seu cliente vai continuar respondendo ao processo e prestando os esclarecimentos necessários à Justiça em liberdade.

Segundo o TJES, a custódia foi convertida em medidas cautelares para manutenção da liberdade, como proibição do exercício de qualquer função pública, manter distância mínima de 100 metros das dependências de qualquer órgão do poder público municipal, proibição de contato com os demais investigados e recolhimento domiciliar no período noturno.

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As investigações foram iniciadas pelo Ministério Público em 2017, que aponta ter colhido evidências contundentes de que os agentes políticos e os servidores municipais recebiam propina de empresários dos ramos de limpeza pública e transporte coletivo.

Os contratos investigados na Operação Rubi somam mais de R$ 150 milhões, no período de 2013 a 2018. A maior parte do montante  R$ 105,7 milhões  é referente a contratos firmados entre quatro empresas investigadas e prefeituras do Sul do Estado.