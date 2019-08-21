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Operação Rubi

STJ nega habeas corpus a companheiro da prefeita de Kennedy

José Augusto de Paiva era secretário municipal de Desenvolvimento Econômico. A prefeita Amanda Quinta está afastada das funções e também segue presa

Publicado em 21 de Agosto de 2019 às 12:39

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

21 ago 2019 às 12:39
José Augusto Paiva e a prefeita de Presidente Kennedy, Amanda Quinta Rangel, em julho de 2017 Crédito: Carlos Alberto Silva
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou, nesta terça-feira (20), habeas corpus pedido pela defesa de José Augusto de Paiva, ex-secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Presidente Kennedy.
Companheiro da prefeita afastada - e também presa - Amanda Quinta (sem partido), Paiva foi preso junto com ela na Operação Rubi em 8 de maio. 
> Vídeo: prefeita presa no ES é recebida com gritos de "eu te amo"
A operação, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao  Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público Estadual, apurou um esquema de fraude em licitações e pagamento de propina na cidade. Uma mochila com R$ 33 mil foi encontrada na casa de Amanda e José Augusto em meio a uma reunião flagrada pelos agentes. 
> Justiça autoriza Presidente Kennedy a pagar salários de demitidos
Quem comanda a cidade é o vice-prefeito, agora prefeito interino, Dorlei Fontão (PSD). O município é o que mais arrecada royalties do petróleo no Espírito Santo e vive às voltas com instabilidade política.   
Enquanto isso, José Augusto segue no Centro de Detenção Provisória de Viana 2. Amanda está no Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim.
O advogado Rodrigo Barcellos, que atua na defesa de José Augusto, ressalta que a decisão da Sexta Turma do STJ foi por 3 a 2. "E os votos favoráveis foram bem consistentes". Agora, pretende recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF).

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