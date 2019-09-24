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Livre da prisão

Justiça concede habeas corpus a ex-secretário de Presidente Kennedy

Sexta Turma do STJ concedeu a liberdade a Leandro da Costa Rainha, ex-secretário da gestão de Amanda Quinta, alvo da Operação Rubi

Publicado em 

24 set 2019 às 12:01

Publicado em 24 de Setembro de 2019 às 12:01

Leandro da Costa Rainha, secretário de Assistência Social de Presidente Kennedy. Crédito: Reprodução/Facebook
A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu um habeas corpus, nesta terça-feira (24), ao ex-secretário municipal de Presidente Kennedy Leandro da Costa Rainha. Ele está preso desde o dia 10 de maio, quando foi alvo da Operação Rubi.
"A justiça foi feita, já que nunca houve qualquer motivo para a prisão de Leandro, informou o advogado que representa Leandro Rainha, Ludgero Liberato.
Na semana passada, o STJ havia concedido a liberdade à prefeita afastada Amanda Quinta (sem partido). O companheiro dela, o ex-secretário de Desenvolvimento José Augusto Paiva, também alvo da Rubi, tenta a extensão dos efeitos da decisão da Corte.
De acordo com as investigações do Ministério Público Estadual (MPES), havia um esquema de pagamento de propinas a agentes públicos em troca de favorecimento em contratos com o município de Presidente Kennedy. As tratativas espúrias, segundo a denúncia, aconteceram até dentro da prefeitura.

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