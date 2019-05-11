Secretário de Assistência Social de Presidente Kennedy é preso

Fachada da Câmara e da Prefeitura de Presidente Kennedy Crédito: Edson Chagas - GZ

Leandro Costa Rainha, foi preso em casa na manhã deste sábado (10) em decorrência da Ministério Público Estadual ( O secretário de Assistência Social de Presidente Kennedy , foi preso em casa na manhã deste sábado (10) em decorrência da Operação Rubi , do MPES ), que investiga um esquema de corrupção e pagamento de propina envolvendo agentes públicos e empresários do setor de limpeza em outros três municípios além de Kennedy: Marataízes, Piúma e Jaguaré.

A prisão de Rainha foi confirmada pela assessoria de imprensa da prefeitura de Presidente Kennedy e pelo MPES. Ele é o terceiro membro do Executivo municipal a ser preso esta semana na mesma operação.

PSDB) e seu companheiro, José Augusto de Paiva, que atuava como secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade, foram presos em flagrante na residência onde moram. Eles foram surpreendidos por agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) no momento em que o empresário Marcelo Marcondes deixava uma mochila contendo R$ 33 mil no local. A suspeita é que o dinheiro seria usado para pagamento de propina. Na última quarta-feira (7), a prefeita Amanda Quinta ) e seu companheiro, José Augusto de Paiva, que atuava como secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade, foram presos em flagrante na residência onde moram. Eles foram surpreendidos por agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) no momento em que o empresário Marcelo Marcondes deixava umano local. A suspeita é que o dinheiro seria usado para pagamento de propina.

Na mesma ocasião, Rainha, que também estava na residência, foi levado à delegacia, mas prestou depoimento e foi liberado. Desde então, ele está afastado de suas funções na prefeitura. O MPES informou que solicitou a prisão preventiva do secretário afastado nesta sexta-feira (10) e o pedido foi aceito pelo Tribunal de Justiça (TJES).

A Polícia Civil informou que o secretário foi encaminhado à Delegacia Regional de Itapemirim, em cumprimento de mandado de prisão preventiva solicitado pelo Ministério Público. Ele será encaminhado ainda neste sábado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes.

prefeita Amanda Quinta. A defesa da prefeita sustenta, no entanto, que não houve crime algum. Ela segue no presídio feminino de Cachoeiro de Itapemirim. Assim como Leandro, José Augusto de Paiva também teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. O mesmo já havia acontecido com a. A defesa da prefeita sustenta, no entanto, que. Ela segue no presídio feminino de Cachoeiro de Itapemirim.

A reportagem não conseguiu entrar em contato com a defesa de Leandro Costa Rainha.