Veja vídeo da prisão de Amanda Quinta em flagra de reunião com empresários

Os contratos de limpeza urbana e de transporte público investigados na Operação Rubi, do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), por suspeitas de superfaturamento somam mais de R$ 150 milhões, no período de 2013 a 2018. A maior parte do montante - R$ 105,7 milhões - é referente a contratos firmados entre quatro empresas investigadas e prefeituras do Sul do Estado.