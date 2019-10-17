Piúma pagou R$ 2,2 milhões para empresa investigada na Operação Rubi

Sede da Prefeitura de Piúma: prefeito foi afastado após ser alvo de operação Crédito: Prefeitura de Piúma/Divulgação

A Prefeitura de Piúma pagou cerca de R$ 2,2 milhões para a empresa Limpeza Urbana, investigada na Operação Rubi , somente ao longo de 2019. Os números são do Portal da Transparência do município.

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Um dos alvos da busca e apreensão foi Fernando Bassul, empresário de Piúma. Nas investigações da primeira fase da operação ele apareceu como alguém que seria o responsável por intermediar a relação entre a Limpeza Urbana e a Prefeitura de Piúma.

Na fase deflagrada nesta quinta, a empresa Fortaleza Ambiental também foi alvo de mandados. Bassul não aparece nos registros atuais da Junta Comercial como sócio dessa empresa. Contudo, ela estaria funcionando, em Piúma, em endereço ligado a ele. A reportagem fez contato com a empresa de Bassul, mas não obteve retorno.

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FORTALEZA AMBIENTAL

A Fortaleza Ambiental é a empresa que, hoje, tem contrato de prestação de serviços como varrição e poda de árvores. Segundo o Portal da Transparência, recebeu R$ 174,2 mil em pagamentos da prefeitura nos últimos meses.

Em entrevista à TV Gazeta, o prefeito José Ricardo da Costa, conhecido como professor Ricardo (PDT), negou irregularidades. Disse que a determinação de afastamento foi "um rigor muito grande" contra ele. Disse, ainda, que "fofocas" podem ter o prejudicado.