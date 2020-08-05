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No ES, Itapemirim ganha 20% mais eleitores; São José do Calçado perde 10%

Número de eleitores no Espírito Santo cresceu 3,45% em relação à última eleição municipal, de 2016. Na maioria das cidades capixabas houve aumento. Veja a lista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2020 às 19:48

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 19:48

Em Vila Velha, foi feita uma Central da Biometria, para o recadastramento dos eleitores em 2018
Em Vila Velha, foi feita uma Central da Biometria, para o recadastramento dos eleitores em 2018 Crédito: Rafael Silva
As eleições de 2020 no Espírito Santo terão 93.761 eleitores a mais em comparação com o último pleito municipal, em 2016. O Estado registrou um crescimento de 3,45% ao todo, passando de 2.716.371 eleitores aptos a votar para 2.810.132. Considerando as 78 cidades, 57 registraram aumento no total de eleitores, e em outras 21 houve queda.
A cidade que mais computou aumento no número de eleitores foi Itapemirim, no Litoral Sul, que passou de 27.813 para 33.544, um acréscimo de 20,6%. O oposto ocorreu em São José do Calçado, da região do Caparaó, que caiu de 9.328 para 8.366,  ou seja, 10,3% a menos. 
Na Grande Vitória, a Capital foi o local onde houve maior aumento, com 8% a mais de eleitores nesses 4 anos. A Serra também cresceu 6,3% e, com 327.670 eleitores, permanece no posto de maior colégio eleitoral do Estado, tendo ultrapassado Vila Velha desde 2018. Cariacica também teve alta, de 2,7%. Já o município canela-verde foi o único em que o eleitorado caiu, no índice discreto, de 0,44%, cerca de 1,3 mil pessoas. 
Um dos fatores que pode ter influenciado os números foi o recadastramento biométrico, já realizado em Vitória, em 2016, e em Vila Velha, em 2018, tornando os dados do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) mais atualizados e correspondendo à realidade. Serra e Cariacica  devem passar pelo procedimento em 2021. 
Os municípios de Itapemirim e São José do Calçado, que foram os que mais sofreram variações, também já passaram pelo recadastramento.

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PANORAMA DO BRASIL

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou nesta quarta-feira (5) dados sobre o perfil dos eleitores no país. Nos últimos quatro anos, o eleitorado brasileiro cresceu 2,6%. O número de brasileiros aptos a votar foi de 144 milhões, há quatro anos, para 147,9 milhões em 2020.
O eleitorado brasileiro terá, nas eleições de 2020, um total de 83,7 milhões de cidadãos entre 35 e 70 anos, que obrigatoriamente devem ir às urnas. O número mostra a tendência de aumento da participação dos mais velhos no eleitorado. A participação dessa faixa etária foi de 53% nas últimas eleições municipais, em 2016, para 56% neste ano.

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