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Saúde

Ufes abre inscrições para atendimento psicológico gratuito; saiba como participar

Inscrições serão abertas no dia 17 de setembro, das 8h às 18h, e poderão ser encerradas antes caso o limite de 50 pessoas seja alcançado

Publicado em 10 de Setembro de 2026 às 20:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2026 às 20:54
Inscrições gratuitas para atendimento psicológico na Ufes
Inscrições gratuitas para atendimento psicológico na Ufes Reprodução | Ufes | Magnific

O Núcleo de Psicologia Ampliada (NPA) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai abrir até 50 vagas para atendimento psicológico gratuito de adultos. Os interessados devem se inscrever pela página do NPA no dia 17 de setembro. Clique aqui para acessar o site.


O formulário ficará disponível das 8 às 18 horas, mas poderá ser encerrado antes desse horário caso o número de vagas seja preenchido.


Após o inscrição, a equipe do Núcleo entrará em contato com os inscritos para realizar o acolhimento e orientar sobre as próximas etapas. De acordo com a Ufes, o início do acompanhamento depende da abertura de vagas nos projetos desenvolvidos pelo NPA. Por isso, a inscrição não garante atendimento imediato. 


O critério socioeconômico também será considerado na definição das prioridades. Os atendimentos são realizados por estudantes que, em geral, estão nos períodos finais do curso de Psicologia, sob a supervisão de professores.


O atendimento é presencial, e não há auxílio para despesas com transporte ou alimentação durante o período de acompanhamento. Em casos de urgência ou emergência psicológica, a orientação é procurar a Rede de Atenção Psicossocial.


O NPA funciona no Cemuni VI, no campus de Goiabeiras, em Vitória, e é coordenado pela professora do Departamento de Psicologia, Virgínia Célia Carvalho. Outras informações podem ser solicitadas pelo e-mail [email protected].

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